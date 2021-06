Herbie Hancocks Live Surround-Sound 2002

Future2Future in Surround.

Noch futu- ristischer war aber die 2002 stattfindende Tour zum Album, denn Hancock, der sich schon jahrelang für diese Technologie inter- essierte, beschloss, das Live-Klangerlebnis zu erweitern und die Möglichkeiten des Surround-Sounds zu nutzen. »Surround sound is what we perceive, it is what is natural, not stereo. When we walk down a street we hear sound all around us, we are immersed in it. That is the dimensional perspective that we need for our music, especially with the live music from Future2Future, since one of the elements we use is environmental sounds.« (Zitat Hancock, Sound On Sound Juli 2001).