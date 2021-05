Kleine Zeitreise

Happy Birthday: 25 Jahre Omnitronic

Der kalte Krieg war längst vorbei, die Welt stand offen und die Popkultur brachte eine ungeahnte Vielfalt zwischen Hip-Hop, Grunge, Boyband-Pop, Punk und Techno hervor. Jugendzentren und Kinderzimmer waren mit aufblasbaren Sofas ausgestattet, Lava-Lampen sorgten für schummriges Licht und im Radio wechselte sich „Lemon Tree“ mit „Macarena“ ab: Wir sprechen vom Jahr 1996.

Anzeige

Genau in diese Zeit hinein wurde die Idee einer Marke geboren, die das beste aus der Audiotechnik zu erschwinglichen Preisen in Deutschland auf den Markt bringen sollte: Unter dem Markennamen „Omnitronic“, frei übersetzt „Technik für alle“ und mit dem – zugegebenermaßen augenzwinkernden – Slogan „Technology designed for pleasure“ („Technik für’s Vergnügen“) brachte Steinigke Showtechnic im Jahr 1996 die ersten Audio-Produkte seiner neuen Eigenmarke heraus. Ganz im Zeitgeist war eines der ersten Geräte im Sommer 1996 dann auch ein CD-Spieler mit dem Namen CS-10, der mit „modernster 1-Bit-Technik“ und „einfacher Handhabung“ glänzte. Nur wenig später folgten Boxen, Plattenspieler und passendes Zubehör.

Im Jahr 2001, das neue Jahrhundert war gerade erst angebrochen, brachte Omitronic den DJS-1100 heraus. Als erster scratchbarer CD-Player auf dem Markt landete das Gerät in tausenden Diskotheken, Jugendclubs und den Wohnzimmern ambitionierter DJs. Seitdem sind nicht nur zwei Jahrzehnte vergangen, sondern auch viele Trends in der Audiotechnik.

Omnitronic blieb seinem ursprünglichen Ideal – Technik für alle, zu erschwinglichen Preisen – dabei über die Jahre treu und brachte immer wieder neue Geräte am Puls der Zeit heraus, die ihren Weg in Jugendzentren, Diskotheken, Clubs und Studios fanden. So entwickelte sich der analoge Rotary Mixer TRM-202 nach Startschwierigkeiten im Jahr 2015 schnell zum heißbegehrten Spielzeug für elektro-begeisterte DJs. Mehrfach ausverkauft erfreut sich der Mixer heute in der dritten Auflage größter Beliebtheit. Mehr Informationen und einen Einblick in das breite Sortiment der Marke gibt es unter www.omnitronic.de .