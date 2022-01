Große Verlosung zur 100. Podcast-Episode – Preise im Wert von über 2.500€

Am 03.02.2022 feiern wir die 100. Episode unsers Sound&Recording-Podcasts. Bei unserem Jubiläum sind die beiden Engineers und Producer Hans-Martin Buff (Scorpions, Prince) und Christoph Aßmann (Bernhard Brink, Giovanni Zarrella) zu Gast, deren vergangenen Episoden zu den meist gehörten und beliebtesten zählen. Mit Christoph sprachen wir in Episode #43 über das “Songwriting & Arrangement am Rechner”. Hans-Martin Buff war bereits drei Mal zu Gast und stand uns für die Themen “Machen Mischpulte im Studio noch Sinn” und “Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer” Rede und Antwort. Außerdem war er im aller ersten Sound&Recording-Podcast mit dem Thema “Die Anfänge der Musikproduktion in der DAW” zu hören, die damals noch nicht zu unserem wöchentlichen Format gehörte.

Für das Jubiläum habt ihr die Möglichkeit, eure Frage an die beiden zu stellen und auch noch etwas zu gewinnen!

Wir verlosen:

Was muss ich tun?

Um an der Verlosung teilzunehmen, schicke uns einfach einen Nachweis davon, dass du unseren Podcast auf einer der bekannten Plattformen abonniert hast, zusammen mit deiner Frage an Christoph und Hans-Martin und deiner Adresse per E-Mail mit dem Betreff “Jubiläum” an redaktion@soundandrecording.de ! Einsendeschluss ist der 31.01.2022. Alle Gewinner werden von uns im Nachgang an die Episode informiert!

Der Fahrplan zum Erfolg:

Sound&Recording-Podcast abonnieren (YouTube, Spotify oder Apple Podcasts etc.)

Screenshot als Nachweis machen

Frage an Hans-Martin & Christoph ausdenken

Frage, Anschrift & Screenshot per E-Mail mit dem Betreff “Jubiläum” an redaktion@soundandrecording.de schicken

Gewinnen!

Wir wünsche euch viel Erfolg!

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren:

“Songwriting & Arrangement am Rechner”

“Machen Mischpulte im Studio noch Sinn”