Feinster Schweden-Pop aus Köln

Groenalund: Auf den Spuren des Abba-Sounds

Es gibt wenige Bands, die ihre Fans so sehr in ihren Bann ziehen wie ABBA. Als nach 40 Jahren Pause die Reunion verkündet wurde und Fridas und Agnethas Stimmen wieder auf neuen Kompositionen von Benny und Björn zu hören waren, hatten viele Fans Tränen in den Augen. Bereits lange vor diesem spektakulären Event hat der Kölner Musiker und Komponist Martin Gerke sich daran gemacht, den ABBA-Sound wiederzubeleben – mit seiner Band Groenalund, deren Debütalbum im Februar 2022 erscheinen soll.

In seinem Studio in Köln Ehrenfeld produziert Martin Gerke hauptberuflich Filmmusik, u. a. für ARTE; auch Produktionen mit Bands und Solokünstlern sowie Sprachaufnahmen gehören zu seinem Portfolio. Martins Herzensprojekt ist seit einigen Jahren jedoch die Band Groenalund – benannt nach eben jenem Stadtteil von Stockholm, in dem das ABBA-Museum beheimatet ist. Gemeinsam mit seinen Mitstreiterinnen. den Sängerinnen Karolin Biewald, Sarah Schumacher und Mabel Winkler, hat er es sich zum Ziel gesetzt, den Sound seiner Kindheit und Jugend neu zu beleben und fortzuschreiben. Stilecht treffen ausgefeilte Vocal-Arrangements auf analoge Synthesizer und String-Machines sowie »echte«, handgespielte Instrumente – inklusive eines Gastauftritts des einstigen ABBA-Studiogitarristen Janne Schaffer.

Martin Gerke in den

RMV Studios an Benny

Anderssons Yamaha GX-1 Bild: Kai Myller Für den stilechten ABBA-Sound nutzt Martin jede Menge analoge

Synthesizer

und String-Machines, u. a. Yamaha SY-2, Sequential

Prophet-

10, Maxi-Korg 800DV, Yamaha SK30 und CS-30 sowie einen

Korg Polysix.Die Philicorda-Orgel wurde für Film-Soundtracks genutzt. ABBAs legendärer Studiogitarrist Janne Schaffer hat

auf dem Groenalund-Album mitgewirkt. Ein bisschen Modular muss sein! Darunter eine

Roland RS-505 String Machine Gemischt wird in der DAW – dank Mackie/Emagic-Controllern

aber mit analogem Feeling.

Martin, was fasziniert dich an der Musik von ABBA?

Die Universalität, sowohl in der Musik als auch in den Texten. ABBA sind oberflächlich und vergnügt, aber oft gleichzeitig tiefschürfend und verzweifelt. Das umspannt einen ganzen menschlichen Kosmos. Das holte mich ab als Achtjährigen, der nur klassische Musik von zu Hause aus gewohnt war, und gibt mir immer noch etwas, bis heute, gut 40 Jahre später. ABBA ist eine Lebensphilosophie, gleichzeitig populär und avantgardistisch.

