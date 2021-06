50-Euro-Gutschein zu gewinnen

Gewinnspiel bei Thomann

Am 22.6.21 um 10 Uhr hat Thomann ein Gewinnspiel auf Facebook und Instagram veröffentlicht, an dem jeder und jede teilnehmen kann.

Anzeige

Alle, die mitmachen wollen, geben drei Gründe an, warum sie Musik machen und per Glücksfee wird ein Gewinner ausgelost, der einen 50-Euro-Thomann-Gutschein absahnt. Das Gewinnspiel endet am 24.6. um 10 Uhr.

Links & Informationen

https://www.thomann.de/blog/de/reasons2play-es-gibt-unendlich-viele-gruende-musik-zu-machen/