Überraschender Todesfall

Gert Jalass ist verstorben

Anzeige

Gert Jalass, der Mastermind der Firma Moon Modular, verstarb unerwartet am 7. Mai 2024. Er erlitt während eines Urlaubs in Dänemark einen Herzanfall. Eigentlich wollte er sich vor der Superbooth 24, auf der er neue Entwicklungen vorstellen wollte, noch etwas erholen. Durch die grenzübergreifende Situation wurde die Kommunikation des Todesfalls leider verzögert und so wurde es erst am ersten Tag der Messe offiziell bekannt.



Gert Jalass hatte schon früh Berührung mit der elektronischen Musik und war von Synthesizern fasziniert. In den 80er Jahren wurde er Teil vom “Arbeitskreis Musikelektronik”, dem unter anderem auch Dieter Döpfer angehörte, und veröffentlichte dort mehrere Artikel in den Publikationen. Doch während sich die einige Mitglieder des Arbeitskreises eine Existenz in der Szene aufzubauen begannen, schlug Jalass zunächst einen anderen Weg ein und ging in die Industrie.

Anzeige

Erst in den 2000er Jahren fand er zur Musikelektronik zurück. Erst beschäftigte er sich mit Reparaturen und Instandhaltung von Modularsystemen, speziell von Moog, und dann begann er eigene Ideen umzusetzen. Es kam zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Leuten aus der 5U-Szene und schließlich kam er mit den Initiatoren von Moon Modular zusammen. Nach deren eigener Aussage wurde Moon Modular erst durch die Arbeit von Gert Jalass zu einem “echten Unternehmen” und zu einer festen Größe mit vielen Fans und prominenten Nutzern.

Wie es in der Szene üblich ist, war der Austausch mit anderen Firmen sehr lebendig und nicht primär von Konkurrenzdenken geprägt. Gerhard Mayrhofer von Synth-Werk sagte auf der Gedenkfeier für Gert Jalass, die auf der Superbooth abgehalten wurde, dass es sein Unternehmen ohne das Wirken und die Inspiration von Jalass nie gegeben hätte.

Eigentlich waren noch weitere Kooperationen geplant. Die Firma Erica Synths und das Projekt Roboterwerke hatten konkrete Pläne, die sie mit Gert Jalass zusammen umsetzen wollten. Auch Andreas Schneider, der Gründer der Superbooth, sprach von gemeinsamen Plänen.

Dazu wird es wohl nun nicht mehr kommen, denn Moon Modular war eine One-Man-Show (so von Mayerhofer mit etwas Augenzwinkern formuliert) des engagierten Ingenieurs Gert Jalass, so dass es schwer fällt, sich einen Fortgang vorzustellen.

Aber nicht nur deshalb wird Gert Jalass eine große Lücke in der Modularszene hinterlassen. Viele werden den stets fröhlichen und angenehm direkten Menschen vermissen.

Im Jahr 2018 führten wir auf der Superbooth ein kurzes Interview mit Gert Jalass, dass ihr unter diesem Link nachlesen könnt.