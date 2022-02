Podcast - Episode #103

Fredenstein – Digitale & analoge Audiotechnik im Rack- & 500er-Format

In dieser Episode sind Fredenstein-Gründer & Entwickler, Fred Schuckert, und Sales Manager Manuel Meyer zu Gast. Mit den beiden sprechen wir über die Geschichte von Fredenstein Professional Audio, die im Saarland begann, sowie die Studio-Hardware, die heute in namhaften Studios weltweit in den Racks zu finden ist. Fred gibt uns einen Einblick in die Produktpalette sowie die Entwicklung und dokumentiert dabei den Aufbau der Hardware, die zum großen Teil auf analoger Technik basiert und digital gesteuert wird. Wir diskutieren auch über die Popularität von 500er-Modulen im Vergleich zu Rack-Units, die in den USA wesentlich höher als in Europa ist. Dabei bietet das 500er-Format eine enorme Flexibilität und ist dadurch eine empfehlenswerte sowie auch preiswerte Option – auch in Homestudios. Viel Spaß beim Hören!

Shownotes:

➡️ http://www.fredenstein.com

