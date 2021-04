Gewinne Studiominitore von Fluid Audio!

Fluid Audio FX80 – Studiomonitor im Check

Für dieses Video hat sich Waldemar Vogel die Studiomonitore FX80 – 2-Wege-Aktivmonitor mit Koaxtreiber – von Fluid Audio angeschaut und vor allem angehört. Was für ihn die wichtigsten Features und klanglichen Eigenschaften der Lautsprecher sind, erklärt er euch im Video.

Wir verlosen ein Paar der 2-Wege-Aktivmonitore Fluid Audio FX50 inkl. DS5 Tischstativ und Fußmatte sowie ein Paar FX80 inkl. DS8 Tischstativ und Fußmatte. Alles was du tun musst, ist, uns den Vorteil von Koaxsystemen zu nennen, den Waldemar im Video erklärt. Schreibe deine Antwort in einer E-Mail an redaktion@soundandrecording.de mit dem Betreff “Fluid Audio”, um an der Verlosung teilzunehmen. Einsendeschluss ist der 30.04.2021. Viel Erfolg!

