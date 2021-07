Exklusiver 5-Tage-Recording-Workshop mit Moses Schneider in Südfrankreich

Vom 09. bis 13.08.2021 veranstalten wir mit dem Limusic Studio in Limoux, Südfrankreich einen exklusiven Recording-Workshop mit Moses Schneider (Beatsteaks, AnnenMayKantereit, Tocotronic) und der Band Lion Sphere. Dort bekommt ihr die exklusive Gelegenheit, bei einer Live-Recording-Session mit Moses Schneider plus Band dabei zu sein und tiefe Einblicke in die Arbeit des erfahrenen Engineers und Produzenten zu bekommen.

Das erwartet euch:

Im Fokus des Workshops stehen neben der Herangehensweise an die Live-Aufnahmen der Einsatz von Mikrofonierung und der gesamten Recording-Technik, die Interaktion und das Zusammenspiel zwischen dem Produzenten und der Musiker. Ihr seid bei der musikalischen und produktionstechnischen Entwicklung der Songs dabei und könnt den Kreativprozess der Künstler und dem Produzenten mitverfolgen, und hören, wie die Tracks von der Demo über die Vision bis hin zum fertigen Song wachsen.

Damit alle Teilnehmer eine große Bandbreite an Learnings aus dem Workshop mitnehmen können, werden Songs, die sich in Tempo, Arrangement, Instrumentierung und Sound unterscheiden, aufgenommen. Es werden also verschiedene Recording-Setups und -Ansätze verfolgt.

Bild: Antoine Heusse / Photo-H Bild: MAX GLAESMANN Bild: Felix Kayser Bild: Antoine Heusse / Photo-H

Neben Aufnahmeräumen im Studio stehen euch eine Scheune, eine ehemalige Orangerie sowie ein Atelier als Recording-Umgebungen zur Verfügung, die alle mit der Regie verbunden sind. Diese einzigartigen Räumlichkeiten besitzen eine außergewöhnliche und besondere Klangästhetik und bieten genügend Potenzial, um kreativ zu sein und mit Raumklang und Mikrofonierung zu experimentieren.

Limusic: www.limusic.studio

Tauscht euch mit Profis aus

Als Teilnehmer habt ihr die Möglichkeit, euch untereinander und mit Moses sowie der Band auszutauschen und zu vernetzen. Das funktioniert am besten nach einem intensiven Workshop-Tag beim Abendessen, wo ihr die traumhafte Atmosphäre des Anwesens genießen könnt. Neben all dem Know-how, das ihr mitnehmt, wollen wir, dass ihr im Team auch gemeinsam eine unvergessliche Zeit verbringt. Wer möchte, kann auch in den Pool springen. Also nicht vergessen: Badesachen einpacken!

Das lernt ihr:

Methoden, um den richtigen Aufnahmeraum, die Mikrofonierung und das Recording-Equipment für unterschiedliche Tracks und Instrumentierungen für eine Live-Recording-Situation zu finden.

Die Vision des Sounds in den Recordings live umzusetzen.

Produktionstechnische Ansätze, die den Song auf das nächste Level heben.

Die richtige Kommunikation mit dem Künstler.

Das wird euch geboten:

5-Tage-Recording-Workshop mit Engineer und Produzenten Moses Schneider und der Band Lion-Sphere im exklusiven Tonstudio.

6 Übernachtungen und Unterbringung auf traumhaftem Anwesen in Südfrankreich.

All-Inclusive-Verpflegung mit Getränken und regionaler Küche.

Das gesamte Paket erhältst du für nur 1799,- Euro

Kontakt: redaktion@soundandrecording.de

Sollte der Workshop nicht stattfinden können, erhalten alle Teilnehmer ihr Geld bis auf die 5% Bearbeitungsgebühr von Eventbrite zurück!

Der Workshop ist auf maximal 15 Teilnehmer begrenzt!

Hier wohnt ihr:

Alle Teilnehmer werden auf dem traumhaften Anwesen in Doppelzimmern mit Einzelbetten untergebracht. Das geschieht natürlich unter Einhaltung aller Corona- und Hygiene-Maßnahmen mit regelmäßigen Schnelltests. Auf Anfrage sind Einzelzimmer gegen einen Aufpreis in einer umliegenden Unterkunft möglich.

Die Unterkunft: www.domaine-de-bourigeols.fr

Bild: Antoine Heusse / Photo-H Bild: Antoine Heusse / Photo-H Bild: Antoine Heusse / Photo-H Bild: Antoine Heusse / Photo-H

All-Inclusive

Ihr werdet von uns mit einem kulinarischen und abwechslungsreichen Frühstück, einem Mittagssnack sowie einem Abendessen mit Buffet aus regionaler Küche versorgt. Hier ist für jeden was dabei! Es gibt also auch vegetarische Gerichte. Vegane Küche ist auch auf Anfrage möglich. Alle unalkoholischen Getränke sind während des gesamten Aufenthalts inklusive, alkoholische Getränke können auf dem Anwesen gekauft werden.

Das Limusic Residential Recording Studio

Limusic ist ein Residential Recording Studio in Südfrankreich am Rande des historischen Ortes Limoux, in der Mitte eines ehemaligen Weinguts, der Domaine de Bourigeols. In einer traumhaften Landschaft bildet das Studio eine kreative Oase für alle Musikschaffenden. Das Anwesen besteht dabei sowohl aus mehreren Studioräumen als auch aus Unterkünften, die allesamt dem Studiobetrieb zur Verfügung stehen. Und auch die technische Ausstattung des Studios ist vom feinsten: Neben Mikrofonklassikern und analogem und digitalem High-End-Equipment kommen als Highlight in den Regien Solid State Logic Mischpulte zum Einsatz, die für den legendären analogen SSL-Sound sorgen!

Bild: Antoine Heusse / Photo-H Bild: Antoine Heusse / Photo-H

Moses Schneider

Moses Schneider ist wohl hauptsächlich für seine unkonventionellen Recording-Methoden wie „Die Wurst“ und als Produzent der Beatsteaks bekannt, mit denen er unter anderem das Erfolgsalbum Smack Smash produzierte. Darüber hinaus stehen auch Künstler wie AnnenMayKantereit, Turbostaat, Olli Schulz, Tocotronic und viele weitere in seinem Portfolio.

Die Band Lion Sphere

Lion Sphere ist eine Neo Soul Band aus Berlin. Das dreiteilige Stück schafft eine Mischung aus verträumten und gefühlvollen Klängen, die von Jazz-Drums, intimem Gesang und luftigen Synthesizern zusammengehalten werden. Einzigartige Melodien, die von Falsettos bis hin zu rohem Rauch reichen, schweben über ihrem allumfassenden Groove. Mit ihrer energiegeladenen Live-Show hat Lion Sphere die Aufmerksamkeit des Publikums in ganz Europa auf sich gezogen und sich für Acts wie Parcels, Mighty Oaks und Awolnation geöffnet. Die Single “Alice at Once” hatte mehrere Wochen Radio-Rotation im deutschen Radio.

Lion Sphere: www.lionspheremusic.com

Anreise

An- und Abreise sind für den 08. bzw. 14.08. geplant.

Die Anreise ist nicht im Preis enthalten und muss selbst organisiert werden. Wir werden die Teilnehmer bei einem Einverständnis miteinander vernetzen, damit Fahrgemeinschaften koordiniert werden können.

Auto:

Das Limusic Residental Recording Studio in Limoux erreicht ihr mit dem Auto über den französischen Verkehrs-Knotenpunkt Lyon, weiter über Montpellier und Carcassonne.

Flugzeug:

Zu den umliegenden Flughäfen zählen Toulouse-Blagnac, Carcassonne Airport sowie Perpignon. Von allen Flughäfen aus besteht eine Bahn-Verbindung nach Limoux. Das Studio ist von der Haltestelle zu Fuß nur 5 Minuten entfernt.

Weitere Flughäfen, die etwas entfernt liegen, sind: Bordeaux, Montpellier und Beziers.

Zug:

Über Paris nach Carcassonne oder Toulouse. Von dort aus besteht eine Bahn-Verbindung nach Limoux.

Unsere Partner: