Meta-Podcast

Erfolgsfaktoren einer Podcast-Produktion – Studio Bummens – Wochenrückblick #39

In dieser Episode sprechen wir mit Konstantin Seidenstücker und Christian Pfeiffer vom Studio Bummens in Berlin über die Erfolgsfaktoren einer Podcast-Produktion. Mit den Podcasts wie Baywatch Berlin mit u.a. Klaas Heufer-Umlauf, der aktuell auf Platz 4 der Apple Podcast-Charts liegt und in der Kategorie Comedy sogar Platz 1 belegt, sowie “Einfach mal luppen” mit Toni und Felix Kroos zählen die aktuell mit erfolgreichsten Podcasts aus dem deutschsprachigen Raum zum Portfolio des Studio Bummens.

Anzeige

Konstantin und Christian sprechen mit uns über die Erfolgsfaktoren einer guten Podcast-Produktion und dokumentieren, wie das Konzept eines Podcasts entsteht und inhaltlich vorbereitet wird. Die beiden geben uns auch einen Einblick in die Recordings, die mal im Studio vor Ort, unterwegs in Büros oder Hotels über Internet oder auch mobil im Schlauchboot auf der Spree passieren. Auch das Thema Post und die Nachbearbeitung, der Schnitt und das Hosting sind ein Thema, wo uns die beiden ihre Tipps und Tricks verraten und sich mit unserem Podcast-Team austauschen. Viel Spaß beim Hören!

Der Partner dieser Episode ist der Audiospezialist Sennheiser: https://bit.ly/2ZkVt0q

Erfolgsfaktoren einer Podcast-Produktion – Studio Bummens

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren:

Das Team von Studio Bummens

Konstantin Seidenstücker Christian Pfeiffer

Studio Bummens

https://studio-bummens.de

12 USB- und Lightning-Mikrofone für deinen Podcast im Klangvergleich

https://www.soundandrecording.de/equipment/12-usb-und-lightning-mikrofone-im-klangvergleich/

Podcast aufnehmen: So gelingt deine Podcast-Produktion

https://www.soundandrecording.de/soundrecording-der-recording-mixing-und-mastering-podcast/how-to-sprachaufnahme-fuer-podcast-produktionen-soundrecording-podcast-04/

Gear Corner

Native Instruments stellt Maschine+ vor

https://www.soundandrecording.de/allgemeines/native-instruments-bringt-die-stand-alone-maschine/

Toontrack Legacy of Rock SDX-Library für Superior Drummer 3

https://www.soundandrecording.de/allgemeines/legacy-of-rock-sdx-library-fuer-superior-drummer-3/

Der Video-Podcast:

Dir gefällt das Video? Dann folge uns auf Facebook und YouTube!