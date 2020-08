Wochenrückblick #37

Elektronische Musik In-The-Box mischen mit FL Studio

FL Studio ist wahrscheinlich die am meisten unterschätzte DAW in der Studiolandschaft. Dabei liefert sie starke und eigentlich auch alle Features, die man zum Musikproduzieren so braucht: zum Beispiel integrierte Software-Instrumente, Amp-Simulationen, Mixing- & Mastering-Tools, Time-Warping-Editor, eine Visualisierung der Tracks, um sie als Video direkt auf YouTube stellen zu können und vieles vieles mehr. Producer Sinan Kurtulus, den viele vielleicht von seinem YouTube-Channel Futorial kennen, arbeitet ausschließlich mit FL Studio. In-The-Box und ohne Hardware erstellt er seine Mixe und Master. In dieser Episode spricht Sinan mit uns über seine Philosophie beim Produzieren, verrät, warum er ausschließlich softwarebasiert mischt und mastert, und erklärt, was für ihn die ausschlaggebenden Features von FL Studio sind. Viel Spaß beim Hören!

Anzeige

Elektronische Musik In-The-Box mischen mit FL Studio

Der Live-Videopodcast startet am 27.08. um 11 Uhr!

Dir gefällt das Video? Dann folge uns auf Facebook und YouTube!

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren:

Shownotes

Futorial

https://www.youtube.com/futorial

FL Studio 20 – Musikproduktions-Software

https://www.soundandrecording.de/equipment/fl-studio-20-musikproduktions-software/