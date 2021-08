Podcast - Wochenrückblick #76

Eine Reise um die Weltmusik – Adrian Parzentny – Wochenrückblick #76

In dieser Episode ist Engineer und Produzent Adrian Parzentny von “Hit The Road Music Studio” zu Gast. Bereits seit 10 Jahren reist er zusammen mit seiner Freundin, einem Wohnwagen und einem mobilen Recording-Setup durch Länder wie Armenien, Marokko und Israel, um dort lokale Bands aufzunehmen. Damit hat der Weltmusik-Fan einen Weg gefunden, seine Leidenschaft zum Reisen und der Musikproduktion zu verbinden und unterstützt vor Ort die Musiker, denen es schwerfällt, professionelle Aufnahmen zu machen. In dieser Episode nimmt Adrian uns mit auf seine Reisen und erzählt uns von seinen Abenteuern bei Outdoor-Recordings in der Wüste, Aufnahmen in Lehm-Häusern oder sogar einem Palast. Er berichtet uns auch von seinen tontechnischen und musikalischen Erfahrungen aus der Weltmusik, die er als Engineer und Produzent auf seiner Reise sammeln konnte, sowie den Begegnungen und der Zusammenarbeit mit den Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen. Viel Spaß beim Hören!

Anzeige

Eine Reise um die Weltmusik – Adrian Parzentny – Wochenrückblick #76

Dir gefällt das Video? Dann folge uns auf Facebook und YouTube!

Der Audio-Podcast:

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren:

Shownotes:

Hit The Road Music Studio:

Promix Academy: https://transactions.sendowl.com/stores/14509/212520

Facebook: http://facebook.com/hitTheRoadMusicPl

Instagram: https://www.instagram.com/hittheroadmusic/

Webpage: https://hit-the-road-music.com/

Patreon: https://www.patreon.com/hittheroadmusicstudio

Playlist: https://spoti.fi/37jSmcS

Aktuelles Heft: www.soundandrecording.de/shop

Referenztracks: https://spoti.fi/3fq4ldV

LinkedIn: https://bit.ly/2RrBHzY