Online-Masterclass

Ein erfolgreiches Studiobusiness aufbauen!

In dieser Online-Masterclass am 14.12.2021 zeigt euch Aljoscha Sieg von Pitchback Consulting, der einzigen Unternehmensberatung speziell für Musikproduzenten und Tonstudiobetreiber, wie ihr euren Studiobetrieb erfolgreich aufbaut.

Aljoscha, der selbst ein mit Gold ausgezeichneter und Echo nominierter Mixing Engineer ist, zeigt euch, wie der aktuelle Markt einzustufen ist und wie viel Geld man mit einem Tonstudio oder der Musikproduktion als Selbstständiger potenziell noch verdienen kann. Außerdem erklärt er, welche Voraussetzungen für das eigene Studio notwendig sind, um regelmäßig (internationale) Kunden bedienen zu können.

Im Workshop legt Ihr den Grundstein eures Businessplans für euren Studiobetrieb, eure freischaffende Arbeit als Produzent, Engineer oder Songwriter. Innerhalb drei Theorie-Blöcken zeigen euch Aljoscha und unsere Gäste, die das Programm von Pitchback Consulting bereits absolviert haben, die wichtigen Faktoren bei der Ausrichtung, dem Auftreten und der Vermarktung. Für die Praxis-Teile werden euch konkrete Aufgaben und Fragen gestellt, für die ihr zwischen den Theorie-Blöcken genug Zeit bekommt, um sie zu beantworten. Diese Aufgabenstellungen hinterfragen eure aktuelle Ausrichtung und Dienstleistungen und geben euch einen Blick aus anderen Perspektiven, die euch bei eurer Weiterentwicklung helfen und Inspiration liefern, euer Business zukunftsorientiert und erfolgreich zu gestalten. In diesen Praxis-Teilen stehen euch Aljoscha und unsere Gäste persönlich über die Community-Plattform Wonder für Fragen zur Verfügung!

Das Programm:

11:00 – 12:00 – Die wichtigsten Steps in der Businessplanung eines Tonstudios

12:00 – 13:00 – Hands On – Referenten stehen euch in Wonder für persönliche Fragen bereit

13:00 – 14:00 – Marketing und Positionierung

14:00 – 15:00 – Hands On – Referenten stehen euch in Wonder für persönliche Fragen bereit

15:30 – 16:00 – Sales & Kundengewinnung

16:30 – 17:30 – Hands On – Referenten stehen euch in Wonder für persönliche Fragen bereit

17:30 – 18:30 – Feedback-Runde

Das lernt ihr:

Wie Profis im Bereich Musikproduktion ihr Business aufbauen, um davon leben zu können!

Wie Profis im Bereich Ton (Werbung, Branding) ihr Business aufbauen, um davon leben zu können!

Wie du die ersten wichtigen Weichen für dein Studiobusiness stellen kannst, um die ersten Kunden anzuziehen!

Wie du Verhandlungen führst und Preise für deine Dienstleistung durchsetzen kannst!

Wie du deine Ziele mit dem Studio konkret definierst, und wie eine lukrative Nische für dich und dein Business aussehen kann!

Wie man zu internationalen Kunden, die Online gewonnen wurden, ein gutes Vertrauensverhältnis aufbaut.

Wann: 14.12.2021

Uhrzeit: 11:00 bis ca. 18:00 Uhr

Ticket: 89€

Wir wünschen euch viel Erfolg!

Pitchback Consulting: https://go.pitchbackconsulting.de/