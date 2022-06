Podcast - Episode #115

Editing – Mixing-Session optimal vorbereiten

In dieser Episode ist Engineer und Betreiber des Vineyard Recording Studios Andreas Mayer zu Gast. Mit ihm sprechen wir darüber, wie man eine Mixing-Session optimal vorbereitet. Dabei dokumentiert er seinen Workflow im Editing, geht auf die Hilfsmittel ein, die er einsetzt und erklärt, was in diesem Prozess für ihn besonders wichtig ist. Viel Spaß beim Hören!

