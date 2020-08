Wochenrückblick #35

Die Geschichte des Shure SM57, so wie wir es heute kennen, begann zwischen 1937 und 1939. Ben Bauer, Ingenieur von Shure, war es, der damals die Idee hatte das erste unidirektionale Mikrofon zu entwickeln – das Shure 55 Unidyne. Mittlerweile ist das SM57 55 Jahre alt und vor den E-Gitarren-Verstärkern der Weltgeschichte nicht mehr wegzudenken. In dieser Episode sprechen wir mit Ruben Jahrling und Jannic Waßmuth aus dem Sky.line Tonstudio in Gießen über den Sound des SM57 und die Alternativen zur Abnahme des E-Gitarren-Amps. Die beiden Engineers erzählen uns außerdem, wie sie beim E-Gitarren-Recording vorgehen, worauf sie achten, und geben euch Tipps und Empfehlungen rund um das Thema E-Gitarren-Aufnahmen. Viel Spaß beim Hören!

E-Gitarre aufnehmen – Alternativen zum SM57 – Ruben Jahrling & Jannic Waßmuth

