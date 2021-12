Neues für dein Podcast

DynoCaster – neues dynamisches Mikro für Sprache von sE Electronics

sE Electronics präsentiert mit dem DynaCaster ein dynamisches Mikrofon, das sich besonders für die Abnahme von Stimmen eignet.

Der renommierte Hersteller hat sich eine Reihe von Zusatzfeatures einfallen lassen, um das DynaCaster zum idealen Mikrofon für Podcasts, Sprach- und Gesangsaufnahmen zu machen. Ein integrierter DYNAMITE Vorverstärker ermöglicht auf Wunsch eine Anhebung des Ausgangspegels um 30 dB. Ein integrierter Popp-Filter verhindert die Überbetonung von Plosivlauten und Filterschaltungen passen das Mikrofon klanglich perfekt an die Umgebung und Situation an. Durch ein flexibles Gelenk lässt sich das DynaCaster außerdem besonders komfortabel ausrichten, so der Hersteller.

Das DynaCaster ist ab sofort zum Preis von 280 Euro (UvP, inkl. MwSt) erhältlich.

