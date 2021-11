Offen und geschlossen

DT 700 PRO X und DT 900 PRO X – neue Kopfhörer von beyerdynamic

Auch die neuen PRO X Kopfhörer verkörpern das, wofür beyerdynamic weltberühmt ist: Einzigartige Klangqualität gepaart mit maximalem Tragekomfort. Der geschlossene DT 700 PRO X kann sowohl für die Produktion im Heimstudio als auch unterwegs am Laptop, Tablet oder Smartphone zum Einsatz kommen. Das Gegenstück hierzu ist der offene DT 900 PRO X, ein ohrumschließender Studiokopfhörer, der seine Stärken vor allem im professionellen Abhören, Mixing und Mastering ausspielen kann.

DT 700 PRO X

Für einen lauten und druckvollen Klang an allen Wiedergabegeräten sorgt der neu in Heilbronn von beyerdynamic entwickelte und produzierte STELLAR.45 Schallwandler. Ein starker Neodym-Magnet und eine Schwingspule aus kupferplattiertem Hightech-Wire sind hierfür verantwortlich. Die Leitfähigkeit und das Gewicht des Drahtes sind bestens ausbalanciert. In Verbindung mit der neuentwickelten dreilagigen Lautsprechermembran mit integrierter Dämpfungsschicht, verfügen die neuen PRO X Kopfhörer über ein höchst effizientes Treibersystem, das eine Impedanz von 48 Ohm hat. Die schnelle Ansprache des Wandlers sowie eine detaillierte Signalwiedergabe durch die leichte Schwingspule sorgen auch bei hohen Schalldruckpegeln für einen verlässlichen Klang ohne Verzerrungen.

DT 900 PRO X

Beide Modelle werden mit zwei unterschiedlich langen – 1,8 und 3,0 Meter – Mini-XLR-Kabeln geliefert, welche im Handumdrehen gewechselt und durch andere Anschlussmöglichkeiten ausgetauscht werden können. Die neuen Kopfhörer bestechen durch ihr funktionales Design. Die anschmiegsamen grauen Velours Ohrpolster sowie weicher Memory-Schaumstoff im Kopfband garantieren den von beyerdynamic gewohnten Tragekomfort – so entsteht auch nach mehreren Stunden kein unangenehmes Druckgefühl. Die Kombination aus robuster Federstahl-Bügelkonstruktion und hochwertigen Materialien sorgt bei den handgefertigten Kopfhörern aus Heilbronn für eine lange Lebensdauer. Bei Bedarf können, wie gewohnt, nahezu alle Teile ausgetauscht werden, was den DT 700 PRO X und den DT 900 PRO X zu einem treuen Begleiter für jeden Creator macht.

M 70 PRO X und M 90 PRO X sowie DT 700 PRO X und DT 900 PRO X in der Praxis

Gemeinsam mit fünf ausgewählten Künstler:innen demonstriert beyerdynamic das Können der neuen PRO X Serie. Die Sängerin Rola, die Produzenten Dexter und iamnobodi sowie der Mixing & Mastering Engineer Volker “IDR” Gebhardt haben mit dem Equipment der neuen PRO X Serie einen Song kreiert, der sich sehen und hören lassen kann.

Alle Infos findest du unter:

https://www.beyerdynamic.de/dt-700-pro-x.html

https://www.beyerdynamic.de/dt-900-pro-x.html

Preise

Der DT 700 PRO X und der DT 900 PRO X sind ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249,00 Euro (inkl. MwSt.) im Online-Shop auf http://www.beyerdynamic.de und im Fachhandel erhältlich.

Technische Daten: DT 700 PRO X

Wandlerprinzip Dynamisch Arbeitsprinzip Geschlossen Art der Ankopplung an das Ohr Ohrumschließend Übertragungsbereich 5 – 40.000 Hz Nennimpedanz 48 Ohm Isolierung von Außengeräuschen 20 dB A Schalldruckpegel

@1 mW / 500 Hz 100 dB SPL Schalldruckpegel

@1 V / 500 Hz 114 dB SPL Höchste Kurzzeitbelastbarkeit 100 mW Höchste Nennbelastbarkeit

(Dauerbetrieb) 30 mW Klirrfaktor

@1 mW 0,40% @100 Hz

0,05% @500 Hz0,04% @1 kHz Anpresskraft 5,3 N Gewicht (ohne Kabel) 350 g Zubehör im Lieferumfang 1,8 m Mini-XLR-Kabel

3,0 m Mini-XLR-Kabel

Jeweils mit vergoldetem Stereoklinkenstecker 3,5 mm & Adapter 6,35 mm

Tragetasche

Quick Start Guide

Technische Daten: DT 900 PRO X