Drum Recording & der Raumklang – Tresorfabrik – Wochenrückblick #31

Der Raumklang ist ein wichtiges klangliches Stilmittel und tragendes Element zur Platzierung der Drums im Mix und für den Gesamt-Sound eines Tracks. Welche Rolle der Raumanteil bereits bei den Drum-Recordings spielt, ist sicherlich Genre abhängig. Und es eignet sich auch nicht jeder Aufnahmeraum dazu, ein großes Setup an Raum-Mikrofonierung zu fahren. Das Tresorfabrik-Tonstudio (www.tresorfabrik.com) in Duisburg ist allerdings bekannt für seinen gut klingenden Aufnahmeraum und den tollen Drum-Sound, der dort entsteht. In dieser Episode sprechen wir mit Aljoscha Mallmann, dem Gründer der Tresorfabrik, und Engineer Berry Habip über das Thema Raumklang bei Schlagzeug-Aufnahmen. Im Gespräch verraten uns die beiden, welchen Stellenwert die Raummikrofonierung für sie hat, wie sie an die Aufnahme des Raums herangehen, welche Mikrofonien und Mikrofone sie beim Recording einsetzen, und die beiden teilen mit uns ihre Erfahrungen aus dem Recording-Prozess. Viel Spaß beim Hören!

