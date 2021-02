Corporate Streaming Days

Drei Tage voll mit Workshops rund um das Thema Streaming

Wer die eigene Zielgruppe erreichen will, der braucht digitale Kommunikationskompetenz, besonders jetzt in der Pandemie. Homeoffice, Social Distancing, Event-Absagen – nie zuvor war es schwerer, mit seiner Community in Kontakt zu treten, gemeinsam Musik zu machen oder seine Musikschüler zu erreichen. Digitale Eventformate schaffen hier Abhilfe. Doch die Gefahr, mit langweiligen oder technisch schlecht umgesetzten Online-Events die Zuhörer zu vergraulen, ist groß. Denn Digital-Events folgen anderen Gesetzmäßigkeiten als klassische Live-Events – die Audience ist schließlich auf zwei Sinne beschränkt.

EVENT PARTNER, das führende B2B-Medium für Live Communication, und PRODUCTION PARTNER, die marktführende Plattform für professionelle Veranstaltungstechnik, haben es sich daher zum Ziel gesetzt, ihr langjähriges gebündeltes Fachwissen in einem digitalen Seminar vom 22. bis 24. Februar 2021 weiterzugeben. Teilnehmer der dreitägigen Workshopreihe unter dem Namen „Corporate Streaming Days“ erwartet ein Deep Dive in die wirklich relevanten Aspekte von Online-Events: Wie plane ich ein erfolgreiches Online-Event? Welche Tools und Technik benötige ich für einen Live-Stream? Welche Art von Streaming-Studio passt zu meiner Message und ab wann sollte ich professionellen Support in Anspruch nehmen?

Die beiden Medienmarken haben sich Koryphäen auf ihrem jeweiligen Gebiet geholt und dividieren ein Live-Streaming-Event in seine Bestandteile: angefangen mit der Content Creation & der richtigen Präsentation über reichlich Technikwissen mit u.a. Streaming-Tools, CDN und Bildmischung bis hin zu rechtlichen Aspekten, etwa im Hinblick auf die DSGVO.

Mit dabei sind u.a.: Präsentationsprofi und Coach Cristián Gálvez, Creative Producerin Konstanze Agatz, Tividoo-Geschäftsführer Tobias Gramm, SOUND & RECORDING Chefredakteur Marc Bohn, Lichtdesigner JoJo Tillmann, Marcel Schettler und Oliver Maître von Guest–One und Thomas Waetke, Anwalt für Veranstaltungsrecht.

Das dreitägige digitale Seminarpaket kann noch bis zum 7. Februar unter www.leatcon.com/tickets zum Early–Bird–Preis von 189 Euro zzgl. MwSt. gebucht werden. Danach werden 229 Euro zzgl. MwSt. fällig. Alle Workshops der Corporate Streaming Days sind im Anschluss zwei Wochen lang innerhalb der Buchung on demand abrufbar. Zu den Slots gibt es außerdem für jeden Teilnehmer praktische Handouts und Checklisten.

Mit der Workshopreihe angesprochen werden vom Marketingleiter über den Geschäftsführer und Product Manager alle diejenigen, die ein eigenes Online-Event planen (müssen). Ziel ist es, dass jeder Teilnehmer anschließend Digital-Events im kleinen Rahmen selbst planen und durchführen oder im Großen Angebote bewerten und professionell beauftragen kann.

Corporate Streaming Days – w hen digital events become EASY…

Auf einen Blick:

Corporate Streaming Days

Drei Tage Workshops und Q&A – fit fürs eigene Online-Event

22.-24. Februar 2021, 10-15 Uhr

Ort: Everywhere – digitale Workshopreihe

Early Bird Ticket für alle drei Tage 189 Euro zzgl. MwSt.

Nach dem 7. Februar 229 Euro zzgl. MwSt.

Tickets: www.leatcon.com/tickets

Programm: www.leatcon.com/corporate-streaming-days/