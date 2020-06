Die Sound&Recording-Ausgabe 03/20 ist da!

Die E-Gitarre ist schon seit einigen Jahrzehnten eines der beliebtesten Musikinstrumente weltweit. Und auch wenn man das Gefühl hat, dass die moderne Popmusik immer Beat- und Keyboard-lastiger wird, ist in den meisten Produktionen trotzdem noch eine E-Gitarre am Start. Auch der gute alte Rock hat vor allem in der etwas härteren Richtung immer noch einen wichtigen Stellenwert in der heutigen Musikwelt, und der könnte ohne die E-Gitarre nun wirklich nicht funktionieren. Leider klingen aber nicht alle Gitarren immer so schön wie bei John Mayer. Vor allem Masteringstudios berichten immer wieder von schlechten Mixen, die viel zu schrill und gleichzeitig auch dumpf sind. Und in den meisten Fällen liegt das Problem angeblich an den E-Gitarren.