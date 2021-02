Jetzt versandkostenfrei bestellen!

Die Sound&Recording-Ausgabe 01/2021 ist da!

Neuer Lesestoff ist da!

Lesen und leben abseits des Bildschirms und Videokonferenzen! Mit der neuen Sound&Recording gönnt ihr euch eine Pause vom “In die Kiste starren” und entschleunigen den Alltagswahn. Hier die Themen der Sound&Recording-Ausgabe 01/21, die ihr hier versandkostenfrei direkt zu euch nach Hause liefern lassen könnt!

BLUMENTOPFSCHMEISSER – ROSS ROBINSONS WEGE DES PROUDUZIERENS

Die Künstler in die richtige emotionale Stimmung zu lenken, das, so könnte man sagen, ist die eigentliche Kunst beim Produzieren, und Robinson scheut dafür auch keine noch so unkonventionellen Mittel. Kürzlich hat der Kult-Produzent mit der Post-Hardcore-Band Touché Amoré das Album Lament produziert.

SCHNELLER, WEITER, HÖHER! – HEDD AUDIO HEDDPHONE – KOPFHÖRER

Über die letzten Jahre haben immer mehr Lautsprecherhersteller auch Kopfhörer ins Portfolio aufgenommen. Diesem Trend schließt sich nun der Berliner Hersteller HEDD Audio an – aber keineswegs mit einem Me-too-Produkt, sondern mit einem höchst ambitionierten Projekt: Der HEDDphone ist der erste Kopfhörer überhaupt, der auf Air Motion Transformer setzt, die konventionellen Tauchspul-Schallwandlern in vielerlei Hinsicht überlegen sind.

DIGITAL IST DAS NEUE ANALOG – MODAL ELECTRONICS COBALT8 – SYNTHESIZER

Mit dem Cobalt8 definieren die Modal-Entwickler ihren neuen virtuell-analogen Ansatz: algorithmisch definierte Oszillator-Gruppen, die sich dynamisch verändern lassen.

SONGWRITING TIPPS & TRICKS ZUR STEIGERUNG DER KREATIVITÄT VON GREGOR SCHWELLENBACH

In der ersten Episode unseres Podcasts in 2021 haben wir mit Co-Writer, Arrangeur und Sessionmusiker Gregor Schwellenbach gesprochen, der unter anderem bereits mit Irmin Schmidt (Can), Kurt Wagner (Lambchop), Megaloh, Alligatoah, Kölsch, Maxim, The Heritage Orchestra und The London Symphony Orchestra arbeitete. Der erfahrene Pianist gibt uns einen Einblick in seine Arbeit als Arrangeur, erklärt Methoden, mit denen man die eigene Kreativität im Songwriting-Prozess erhöht, und verrät, welche digitalen Hilfsmittel oder banalen Hausmittel es gibt, um der eigenen Inspiration einen Anstoß zu geben.

ENERGIEUMWANDLUNG GOOD VIBRATIONS IM STUDIO WONG, BERLIN

Das Berliner Studio Wong ist der perfekte Ort für Musiker, die ihre Live-Energie ungebändigt einfangen und in leckere Tonkonserven verwandeln wollen. Dazu betreut der Kreuzberger Recording-Tempel sämtliche Produktionsphasen unter einem Dach, von der Session bis zum Mastering.

EFFIZIENT UND EXPERIMENTELL ZUGLEICH ABLETON LIVE 11 – SOFTWARE-SEQUENZER

Die Berliner Softwareschmiede legt nach! Live 11 erscheint im ersten Quartal 2021. Wir durften bereits die Pre-Public »Beta-Version 11.0b22« testen.

BLACK CORPORATION KIJIMI POLYFONER ANALOGSYNTHESIZER IM RACKFORMAT

Der RSF Polykobol II von Ruben und Serge Fernandez gehört zu den seltensten polyfonen Synthesizern. Klanglich hoch gelobt, gilt das Instrument von 1982 als wenig zuverlässig und aufgrund seines Verkaufspreises und des Fehlens von MIDI eher als Misserfolg. Technisch betrachtet handelt es sich im Prinzip um die polyfone, speicherbare Version des monofonen Kobol. Die japanische Black Corporation hat sich nun an eine Neuinterpretation herangewagt – analog, mit moderner Schaltungstechnik bestückt, im Rackformat und mit Mut zur Lücke. Der Kijimi versteht sich jedoch nicht als Nachbau, sondern als Synthesizer, der vom Polykobol inspiriert wurde …

VINTAGE PARK BINÄRCODE, TUPPERWARE UND DER ERFOLGREICHSTE DEUTSCHE DRUMCOMPUTER: MANFRED FRICKE BERLIN

Manfred Frickes Firma MFB fertigt seit den späten 70er-Jahren Rhythmusmaschinen, Synthesizer und Sequenzer. Wir haben uns einige Drumcomputer-Stationen seines Weges von den ersten kultigen Kompakt-Geräten im Dosen-Design bis zu heutigen Edel-Maschinen wie dem Tanzbär 2 angeschaut.

Alle Themen:

Mixpraxis: Adam Hawkins mischt Machine Gun Kelly – Tickets To My Downfall

Ross Robinsons – Wege des Produzierens

Räume mit Boxy-Modulbauweise auf dem ORF Mediencampus

Studio Wong, Berlin

Shure MV7 – Podcast-Mikrofon

AKG Lyra – USB-Podcast-Mikrofon

HEDD Audio HEDDphone – Studiokopfhörer

Neumann KH 750 DSP – Subwoofer mit DSP-System

Modal Electronics Cobalt8 – Virtuell-analoger Synthesizer

Black Cooperation Kijimi – Polyfoner Analog–Synthesizer im Rackformat

Ableton Live 11 – Software-Sequenzer

Mannheimer Versicherung – Sound-Equipment besser absichern

Sounddesign – Wir bauen einen 808-Sound

Mixing Tutorial: Bassgitarre optimieren

Songwriting – Tipps und Tricks zur Steigerung der Kreativität von Gregor Schwellenbach

Vintage Park – MFB / Manfred Fricke Berlin

