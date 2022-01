Podcast - Episode #99

Die Rolle von Urheberrecht & Datenschutz in der Musikproduktion

In dieser Episode ist Rechtsanwalt Alexander Späth zu Gast, der eure Fragen zu den Themen Urheberrecht und Datenschutz beantwortet. Wir sprechen mit Alexander über die Verwendung von gesampeltem Material aus bestehenden Musikstücken in eigenen Produktionen, über den rechtlichen Hintergrund beim Produzieren von Cover-Songs sowie über die Rolle des Datenschutz beim Arbeiten auf Cloud-basierten Plattformen. Außerdem klärt uns Alexander über den Umgang mit Nutzungs- und Verwertungsrechten und dem Urheberrecht auf und erläutert, was im Vorfeld zwischen Produzent und Musiker vertraglich festgehalten werden sollte, kann und was nicht geht. Viel Spaß beim Hören!

