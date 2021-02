Podcast - Wochenrückblick #57

Die menschliche Komponente in der Musikproduktion – Moritz Gröger – Tonstudio Hertzkammer

In dieser Episode sprechen wir mit Produzent Moritz Gröger, Produzent, Engineer und Gründer des hertzkammer Tonstudios in Köln, über seinen Werdegang und die menschliche Komponente in der Musikproduktion. Er erzählt uns, warum er bereits als jugendlicher in einer DAW gearbeitet hat, bevor er überhaupt ein Instrument spielen konnte, und wie er später über eine Ausbildung als Mediengestalter zum Produzenten und Studiobetreiber wurde. Wir sprechen außerdem mit ihm über die Komponente “Menschlichkeit” in heutigen Produktionen. Dabei geht es um das richtige Verhältnis aus Software-Instrumenten und akustisch aufgenommenen Instrumenten im Mix, die die Produktion lebendiger machen, sowie eine gute Kommunikation und Beziehung zwischen Produzent*in und Künstler*in, die beide einen wesentlichen Einfluss auf die Performance im Studio und das musikalische Ergebnis haben.

Die menschliche Komponente in der Musikproduktion – Moritz Gröger – Tonstudio Hertzkammer

Der Video-Podcast

