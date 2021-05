Podcast - Wochenrückblick #66

Die Dos & Dont’s bei der Studioverkabelung – Tobias Felbermayr – Cordial

Die Dos & Dont’s bei der Studioverkabelung

In dieser Episode ist Tobias Felbermayr, Head Of Sales And Marketing des Kabelherstellers Cordial, zu Gast. Mit ihm sprechen wir über die Dos & Dont’s bei der Studioverkabelung. Tobias, der selbst elektronische Musik produziert, erklärt, worauf man bei der Planung und dem Verlegen der Kabel achten soll und was es zu vermeiden gilt. Er erläutert auch, was man bei der Auswahl von Kabeln, Steckern und Adaptern berücksichtigen sollte und stellt die Unterschiede und Eigenschaften von unsymmetrischer und symmetrischer Verkabelung dar. Außerdem sprechen wir über Kabelmanagement und darüber, wie man im ganzen Kabelsalat hinter dem Studiotisch den Überblick behält. Viel Spaß beim Hören!

Der Audio-Podcast:

Cordial: www.cordial-cables.com/de