Die Ausgabe 06/23 ist da!

Mit einem sehr interessanten Mikrofon und Konzept kommt die österreichische, genauer gesagt: Wiener Firma Austrian Audio auf den Markt. Austrian Audio bietet Mikrofone überwiegend im mittel- bis hochpreisigen Segment an, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Dazu gesellen sich auch Kopfhörer und diverse Plug-ins. Sound und Qualität stehen bei Austrian Audio offensichtlich im Vordergrund, was mich als Tonmeister und Klangästhetik-Anhänger natürlich sehr erfreut.

Sleeping In My Car, How Do You Do?, Joyride, It Must Have Been Love – die Songs von Roxette sind Teil des kollektiven Gedächtnisses der Popwelt geworden. Per Gessle, seines Zeichens Sänger, Gitarrist und Hauptsongwriter von Roxette sowie Gyllene Tider, gibt im Interview Einblicke in die Art, wie er Songs schreibt.