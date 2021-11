Die Ausgabe 05/21 liegt bereit

Jetzt versandkostenfrei bestellen!

Mit der neuen Sound&Recording gönnt ihr euch eine Pause vom "In die Kiste starren" und entschleuniget den Alltagswahn. Hier die Themen der Sound&Recording-Ausgabe 05/21

Mixpraxis – Jon Low mixt Taylor Swifts Folklore und Evermore

Taylor Swifts Erfolgsalben Folklore und Evermore überraschten 2020 die Musikwelt mit einer gelungenen Hinwendung zu gefühlvollem Chamber-Pop. Jon Low, bisher vor allem als Indie-Producer bekannt geworden, saß an den Reglern seines Low Pond Studios und berichtet über den interessanten Spagat zwischen musikalischer Intimität und großem Popkino.

Studiobau der CUPRA Music Labs in Frankfurt durch mbakustik

In der Folge 75 unseres Podcasts war Akustikspezialist Markus Bertram von mbakustik zu Gast. Mit ihm haben wir über die Planung und den Bau der kürzlich fertiggestellten CUPRA Music Labs Studios in Frankfurt am Main gesprochen. In einer Büroimmobilie mitten im Westend entstanden dabei fünf Regieräume und eine Vocal-Booth.

Rupert Neve Designs MBC – Master Buss Converter

Der Name Neve fällt meist in Verbindung zu Geräten aus den Anfängen der Transistorära Ende der 60er bis Anfang der 70er. Der im Februar 2021 verstorbene Rupert Neve hat aber bis zuletzt nach dem perfekten Klang gesucht und weiter neue Geräte geschaffen. Wie den MBC »Master Buss Converter«, das wohl letzte Gerät, an dem der Altmeister beteiligt war.

Solid State Logic UC1 – Hardware-Controller

Rechnerinternes Mischen ist heute Standard, selbst angesehene Star-Engineers wie Michael Brauer oder Andrew Scheps, die länger als viele andere an analogen Pulten festhielten, arbeiten inzwischen »in the box«. Trotzdem lebt der Traum von echten Reglern weiter: Den Sound anfassen zu können und mit eigenen Händen zu formen … aber mit der Bequemlichkeit und dem sofortigen Recall eines digitalen Systems! Der englische Mischpulthersteller SSL hat sich des Problems angenommen. Herausgekommen ist ein Hardware-Controller, speziell für den beliebten SSL Channel Strip und den nicht minder legendären SSL Bus Compressor in Plug-in-Form.

Focal Alpha 65 Evo – 2-Wege-Studiomonitor

Die preislich deutlich unterhalb der Shape- und CS-Serie angesiedelten Nahfeldmonitore der Alpha-Serie können als Einsteigermonitore mit einer hochwertigen Bestückung und guten technischen Daten bereits seit 2015 überzeugen. Sechs Jahre später bringt Focal nun mit den Evolution-Modellen die nächste Generation der Alphas heraus, von denen es zunächst die Alpha 50 Evo und die Alpha 65 Evo geben wird. Zum Test gestellt wurden die Alpha 65Evomiteinem6,5″- Tieftönerundeiner1″- Hochtonkalotte.

Yamaha YC88 – Stagekeyboard

Die essenziellen Must-Haves des gemeinen Bühnenkeyboarders dürften sich in der Regel in variablerer Gewichtung aus der klanglichen Dreifaltigkeit Klavier, E-Piano und Orgel zusammensetzen – angereichert um Synthesizer- und Akustik-Sounds in haushaltsüblichen Mengen. Ausgestattet mit pragmatischen Controller- und Anpassungsmöglichkeiten erhält man schließlich ein Instrument, das den Begriff Stagekeyboard mit dem füllt, was man heutzutage darunter versteht.

Mixing-Tutorial – Finalisierung eines Mixes

Man sagt bekanntlich: Ein Mix ist dann fertig, wenn es nichts mehr zu reparieren gibt oder nichts mehr stört. Was aber, wenn ein Mix, der eigentlich ok ist, mit ein paar einfachen Handgriffen und etwas Liebe zum Detail noch deutlich besser und spannender werden könnte?

Transkription – Joachim Kühn Touch The Light

Joachim Kühn ist eine Jazz-Legende, ein Tasten-Pionier und einer unserer wenigen internationalen Stars. Mit 22 Jahren blieb der junge Leipziger Pianist nach einem Jazz-Wettbewerb (Gulda Wettbewerb 1966 in Wien) im Westen – über Hamburg, New York und Los Angeles fand sein Genregrenzen überwindendes Spiel Beachtung.

Vintage Park – Moog Taurus

Mit dem 1976 vorgestellten Fußpedal-Synth Taurus zementierte Moog eindrucksvoll seine Hegemonie im Frequenzkeller; der Bass-Spezialist wurde u. a. von Acts wie Genesis oder Yes eingesetzt.

