Die Aufgaben einer Studiobetreiberin – Bettina Bertók – Bauer Studios

Die Bauer Studios in Ludwigsburg existieren seit 1949 und sind das älteste private Tonstudio in Deutschland. Neben Musikern wie Herbert Grönemeyer, Reinhard Mey oder Pur, haben über die Jahre auch Stevie Wonder oder Chaka Khan dort aufgenommen. Wir sprechen mit Bettina Bertók, Geschäftsführerin der Bauer Studios, über ihre Aufgaben, die Herausforderungen und die Verantwortung als Studiobetreiberin. Doch zuerst erzählt uns die studierte Tonmeisterin für audiovisuelle Medien, wie sie überhaupt zur Musik und zur Tontechnik kam, bevor sie gemeinsam mit ihren beiden Kollegen Michael Thumm und Philipp Heck 2017 die Nachfolge als Studiobetreiber der Bauer Studios antrat. Sie erklärt, wie sich das Studio seit der Nachfolge und einem Umbau für die Zukunft mit Filmton, Mehrkanalmischungen, binauralen Produktionen, Live- & Streaming-Konzerten aufstellt, und damit flexibel ist, um auf die Entwicklungen der Musik- und Medienindustrie zu reagieren. Außerdem redet sie ehrlich darüber, was der Betrieb des Studios monatlich kostet. Viel Spaß beim Hören!

