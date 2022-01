Podcast - Episode #96

DAW-Klangvergleich – So groß sind die Unterschiede!

In dieser Episode präsentieren wir euch die Ergebnisse des DAW-Klangvergleichs, der von Teilnehmern unserer WhatsApp-Gruppe durchgeführt und dabei mehrere DAWs in unterschiedlichen Versionen gegenübergestellt wurden. Mit dabei sind unter anderem Cubase 11 Pro, Ableton 11, Bitwig Studio 4, LUNA, Pro Tools, Logic Pro X, Studio One, FL Studio und Reason 12. Wir stellen euch den Vergleichsaufbau vor, spielen die Klangbeispiele im Podcast ab, sprechen über unsere persönlichen Höreindrücke und diskutieren außerdem über mögliche Konsequenzen im Workflow. Viel Spaß beim Hören!

Der Audio-Podcast:

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren:

Weitere Themen:

Workflow der Woche – Die Wurst – MIDI Live Performer – SSL Native Drumstrip

Offline Modus – Song Exploder – Atze Schröder – Zelda

Aufreger der Woche – Studiotisch – Verkabelung – M1-Performance

Gear Corner – SSL Fusion Violet EQ – Acustica Audio Nickel – Lindell 902 De-Esser

Shownotes:

