Podcast - Episode #106

Das Wachstum von Audio-Streaming und die Folgen für Producer & Musiker

Laut dem Bundesverband Musikindustrie machen digitale Angebote bereits vier Fünftel des Musikgeschäfts in Deutschland aus. In dieser Episode schauen wir uns die Zahlen aus 2021 genauer an, die vor Kurzem veröffentlicht wurden, und diskutieren über die positiven und negativen Folgen für Musiker & Producer. Wir sprechen auch über den Ausschüttungsmodell von Streaming-Portalen, die Bereitschaft der Gesellschaft für Musik Geld auszugeben sowie die generelle Entwicklung unseres digitalen Konsumverhaltens. Viel Spaß beim Hören!

Shownotes:

Aktion Deutschland Hilft & Bündnis Entwicklung Hilft: spendenkonto-nothilfe.de

Unterkunft für Flüchtlinge anbieten: https://elinor.network

HIlfsorganisation aus München: www.munichkyivqueer.org

