Podcast - #129

Das passende Audio Interface finden

In dieser Episode sprechen Klaus und Marc darüber, worauf ihr beim Kauf eines Audio Interfaces achten solltet, damit es auch in euren Workflow passt. Dabei geht es um Empfehlungen für Homerecorder und das kleine Budget bis zu Audionetzwerken in großen Studios. Viel Spaß beim Hören!

Anzeige

Dir gefällt das Video? Dann folge uns auf Facebook und YouTube!

Shownotes:

➡️ Aktuelles Heft: www.soundandrecording.de/shop

➡️ Tonstudio-Guide: www.bitly.com/tonstudioguide

➡️ WhatsApp: https://bit.ly/3jFkmyh

➡️ LinkedIn: https://bit.ly/2RrBHzY

➡️ Facebook: https://bit.ly/3fGHgR2

➡️ Spotify: http://bit.ly/referenztracks

➡️ Apple Podcasts: https://apple.co/31Jp5VV

➡️ YouTube: https://bit.ly/2QUlL5K