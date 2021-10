Back again

Das Kongressprogramm der Tonmeistertagung 2021

Parallel zur Produkte-Ausstellung bietet der Kongress der TMT in diesem Jahr ein facettenreiches und spannendes Programm. Diverse Experten, Spezialisten, Praktiker und Profis haben sich in diesem Jahr als Kuratoren an der Programmplanung beteiligt. Die Programmplanung wurde nun veröffentlicht und kann auf unserer Internetseite eingesehen werden. Mehr dazu hier: tonmeistertagung.com/de/programm/

In diesem Jahr wurde bei der Planung des Programms ein neuer Ansatz verfolgt, indem nicht mehr nur einzelne Beiträge, sondern komplette Themenblöcke im Fokus standen, die aus verschiedenen und zueinander passenden Beiträgen zusammengefasst wurden.

Die Themenschwerpunkte und Topics bilden selbstverständlich die komplette Bandbreite der Pro-Audio-Branche ab. Hierzu zählen unter anderem: Networked Audio, Lautsprecher-Virtualisierung für 3D-Audio, Next Generation Audio, Thementag Pop-Musik für Binaural-3D, Musikproduktion in einem mit immersiver Beschallung bestückten Raum, die Produktion von elektronischer Musik sowie das Thema Sprachverständlichkeit.

Alle Themenkomplexe beinhalten auch zunehmend den Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Bei dem Thema Mastering kommt dies in diesem Jahr ganz besonders zum Tragen. Die Frage ist: Wer ist beim Mastering wohl besser, ein Mensch oder eine Maschine? KI ist deshalb jetzt schon ein großes Thema in der Musikproduktion.

Game Audio neues Thema zur Tonmeistertagung

Das Kongressprogramm beinhaltet in diesem Jahr erstmalig auch das Thema Game Audio. Gaming ist ein globaler Mega-Trend und begeistert Millionen Menschen. Soundtracks prägen das Spielerlebnis heute stärker als die Optik. Wer sich zunächst einmal ein Bild über die Game-Audio-Sessions machen möchte, der kann zum öffentlichen Kick-off-Meeting am ersten Messetag auf die Technology Stage kommen, auf der alle Vortragenden dieses Topics eine kurze Übersicht geben werden.

Eintrittskarten nur online buchbar

Nach den aktuellen Richtlinien der Coronaschutzverordnung Nordrhein-Westfalen gelten auch zur Tonmeistertagung 2021 die anzuwendenden Corona-Regeln.

Eintrittskarten zum Besuch der Tonmeistertagung sind ausschließlich online in unserem Ticket-Shop erhältlich unter: https://shop.ticketpay.de/OFJXN3I1?locale=de

Dieses Jahr werden nur noch digitale Tickets ausgegeben. Im Rahmen der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Zentralregistrierung vor Betreten des Messegeländes zur Erhebung der Kontaktdaten vorgeschrieben (3G). Daher werden keine Eintrittskarten im Kassenverkauf vor Ort angeboten.

Wegen der noch immer anhaltenden Coronoavirus-Pandemie ist der Zutritt nur für Genesene, Ge-impfte oder Getestete (3G) gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung NRW möglich.

Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. In den meisten Bereichen der tmt31 ist das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske Typ I (z. B. OP-Maske) oder einer partikelfilternden Halbmaske (FFP2, KN95) verpflichtend. Bitte bringen Sie sich ausreichenden Vorrat mit. Für gelegentliches Durchatmen ohne Maske gibt es ausgewiesene Pausenbereiche, wo dann ein Abstand von 1,5 m zu anderen Besuchern einzuhalten ist.

Fakten

Messe: tmt 31 – Tonmeistertagung im Jahre 2021

Ort: CCD (Congress Centrum Düsseldorf) – 40474 Düsseldorf

Termin: Vom 03. bis zum 06. November 2021

Mi. bis Fr: 10:00 bis 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 15:00Uhr

Internet: www.BiW-vdt.de / www.Tonmeistertagung.com