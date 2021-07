Podcast - Wochenrückblick #75

Das Business Musikproduktion – Thomas Eifert – Wochenrückblick #75

In dieser Episode machen wir einen Rundumschlag und sprechen mit Produzent, Songwriter und Engineer Thomas Eifert über das Geschäft Musikproduktion. Thomas dokumentiert seinen Einstieg in die Branche, erklärt, mit welcher Einstellung er an seine Arbeit geht und macht den Stellenwert von Networking klar. Der Mitbetreiber eines Studiokomplexes in Gießen gibt uns außerdem einen persönlichen Einblick in seine Selbstständigkeit, spricht über Entbehrungen, die sie mit sich bringt und verrät seinen Ansatz zur Selbstvermarktung. Viel Spaß beim Hören!

Das Business Musikproduktion – Thomas Eifert – WR#75

Shownotes:

Website Thomas Eifert: https://www.thomaseifert.com

Henry And The Waiter: https://www.soundandrecording.de/stories/henry-and-the-waiter-produziert-und-vermarktet-in-eigenregie/

Aktuelles Heft: www.soundandrecording.de/shop

Referenztracks: https://spoti.fi/3fq4ldV

LinkedIn: https://bit.ly/2RrBHzY