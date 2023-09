Vierte Dimension

Clavia Nord Stage 4 – Stagepiano der Premiumklasse

Anzeige

(Bild: Dirk Heilmann)

Im Nord Stage vereinigt der Stockholmer Hersteller Clavia unterschiedliche Klangerzeugungen in einem hochwertigen Performance-Instrument. Für die vierte Generation wurden nunmehr Bedienfeld und die Klangerzeugungen überarbeitet. Das Resultat ist beeindruckend und schiebt die Messlatte höher.

Anzeige

Die feuerrot lackierten Instrumente aus Schweden haben es seit Einführung des Nord Lead 1 (1995) zu weltweiter Präsenz gebracht. Seit den 2000er-Jahren liegt dabei der Fokus vor allem bei Stagepianos und -Keyboards. So war das Nord Stage von 2005 eines der ersten Bühneninstrumente, das typische Keyboard-Sounds und einen Synthesizer zusammenbrachte.

Aufbau

Das Nord Stage 4 (Stand: Version 1.12) kommt in gewohnt dekorativer Optik, ist hochwertig verarbeitet und uneingeschränkt bühnentauglich. Verfügbar sind drei Versionen, die hinsichtlich Bedienoberfläche und Klangerzeugung identisch sind: mit vollständig gewichteter 88- oder 73-Tasten-Klaviatur (19,6 bzw. 16,7 kg) oder in der leichteren Compact-Version (10,4 kg) mit halbgewichteter Waterfall-Klaviatur mit 73 Tasten. Alle Modelle bieten eine Klaviatur mit Dreifach-Sensorik und monofonem Aftertouch. Das Bedienfeld ist in die Bereiche Controller mit Modulationsrad aus Stein und Pitch-Stick aus Holz, Organ, Piano, die zentrale Programmverwaltung, Synth und den Effektbereich unterteilt. Rückseitig finden sich vier Audioeingänge, Kopfhörerausgang, Monitoreingang, MIDI-, USB- und Kaltgeräteanschluss sowie Fußschalter-und fünf Pedaleingänge (Triple, Sustain, Rotor, Organ Swell, Control).

Den kompletten Testbericht findest du in der Sound&Recording-Ausgabe 4/2023. Hier versandkostenfrei bestellen oder als PDF kostengünstig herunterladen.

Neu in der Piano-Sektion: Fader für die Aux-Keyboards A und B. Die Synth-Sektion mit eigenem Display Die Effekt-Sektion bietet etliche Neuzugänge und ist jetzt in sechsfacher Ausführung an Bord. Das Nord Stage 4 88 mit vollständig gewichteter 88er-Tastatur in seiner ganzen Pracht. Das Nord Stage 4 in der Variante mit 73 Taste.

Hersteller/Vertrieb: Clavia Nord / Sound Service, Berlin

Internet: www.nordkeyboards.com / sound-service.eu

Preise:

Stage 4 88: 5.829,81 Euro

Stage 4 73: 5.472,81 Euro

Stage 4 Compact: 5.115,81 Euro

Unsere Meinung:

+++ erstklassiges Bedienkonzept

+++ drei vollwertige Klangerzeuger, sieben Layer

++ sechs Effektsektionen