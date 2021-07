Red carpet

Clavia Nord Piano 5 – Stagepiano im Test

(Bild: René Marx)

Während sich andere Unternehmen im Wettstreit um die eigene Neuerfindung gegenseitig überbieten, hat man im Clavia-HQ in Stockholm in aller Bescheidenheit nur die eigenen Kunden und deren Bedürfnisse im Kopf. Dafür braucht es keine Revolutionen und quantitative Superlative, sondern nur gewissenhafte Produktpflege und jede Menge Handarbeit.

Anzeige

Rollen wir also den Roten Teppich aus für einen digitalen Bühnenklavierklassiker in seiner mittlerweile fünften Iteration: das Nord Piano 5. Drei Jahre sind seit der der letzten Überarbeitung vergangen. Schauen wir uns also mal an, was in der Zwischenzeit passiert ist.

Ihr kommt zu zweit? Dass das Nord Piano bisher fast ausschließlich – mit Ausnahme des Nord Piano 2 HP – als 88er-Vollklaviatur-Variante erhältlich war, ist gemessen an seinem Einsatzgebiet erst einmal umfänglich nachvollziehbar und nicht weiter verwunderlich. Jedoch zeigten einige Pianisten und Keyboarder immer wieder auch Interesse an einer etwas kompakteren Version, was Clavia nun mit einer 73-tastigen Alternative des Nord Piano 5 bedient. 15 fehlende Tasten und rund 100 Euro Preisunterschied sind dann aber auch schon das einzige, was die beiden Instrumente maßgeblich voneinander trennt. Denn statt einer Wiederauflage des eben erwähnten HP-Modells mit einer leichter gewichteten Klaviatur-Alternative verbaut Clavia beim aktuellen 73er die gleiche hochwertige Hammertastatur mit Triple-Sensor wie im 88er-Modells. Dies wird vor allen Dingen Pianisten freuen, welche nun nicht mehr länger zwischen Spielkomfort und Kleinwagen-kompatibler Kompaktheit wählen müssen.

Bild: René Marx Die für den Live-Betrieb optimierte Steuerzentrale des Nord Piano 5

mit Programm- und Global-Parameter Zugriff Bild: René Marx Die aktualisierte und umsortierte Effekt-Abteilung des Nord Piano 5 inklusive

globaler beziehungsweise optionaler Zuweisung einzelner Layer Bild: René Marx Überarbeitete Piano- und Sample-Synth-Sektionen Bild: René Marx Auf der Rückseite befinden sich sämtliche für Studio und Bühne relevanten Anschlüsse inklusive

Monitor-In, Kopfhörer, … Bild: René Marx … MIDI und USB. Bild: René Marx

Den kompletten Testbericht findest du in der Sound&Recording+Keyboards-Ausgabe 03/2021. Hier versandkostenfrei bestellen oder als PDF kostengünstig herunterladen.

Hersteller/Vertrieb:

Clavia DMI AB / Sound Service

Internet:

www.nordkeyboards.com

www.sound-service.eu

UvP/Straßenpreise:

88 Tasten: 3.568,81 Euro / ca. 2.999,– Euro

73 Tasten: 3.449,81 Euro / ca. 2.899,– Euro

Unsere Meinung:

++ Konzept

+++ Sound & Bedienung

++ umfangreiche Library

+++ robuste Verarbeitung

(Bild: René Marx)