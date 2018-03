Chartcard – Michael Schulte – You Let Me Walk Alone

Brandneu ist der Siegertitel des deutschen Vorendscheids für den Eurovision Song Contest 2018, der in Lissabon stattfindet. Der glückliche Gewinner ist Michael Schulte, der aus Eckernförde stammt und in Buxtehude wohnt – beide Orte gelten nicht unbedingt als Mekka ambitionierter Musiker. Trotzdem hat Michael konsequent und fleißig an seiner Karriere gebastelt: Bekannt wurde er durch einen eigenen YouTube Kanal, auf dem er regelmäßig Coverversionen veröffentlichte, eines davon in Zusammenarbeit mit Max Giesinger. 2012 erreichte er in der Castingshow The Voice Of Germany immerhin Platz drei, dass führte dazu, dass sein Song Carry Me Home in die Top 10 der deutschen Charts gelangte. Er war bereits auf Tour mit Ray Garvey und Max Giesinger. Auch als Schauspieler trat er in Erscheinung: Er spielte die Rolle des Micha in der ZDFneo Serie Neomaniacs.

