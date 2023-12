Learning to groove: Funky Riffs vom Jamiroquai-Keyboarder

Get the funk! Matt Johnson zeigt wie…

Kostenloser Untericht bei einem der groovigsten Keyboarder: Matt Johnson lehrt uns im Video funkige Keyboard Licks und Grooves.

In den letzten 20 Jahren war Matt der Keyboarder von Jamiroquai. In dieser Zeit hat er den größten Teil der Musik der Band mitgeschrieben und das letzte Album “Automaton” mitproduziert. Zwischen der Arbeit mit der Band hat er als Session-Musiker mit zahlreichen Künstlern in vielen Genres aufgenommen, darunter Duffy, Ashanti, J.P. Cooper, Jax Jones, S.G. Lewis, Purple Disco Machine, Newton Faulkner, Nolwenn Leroy, Will Young und viele mehr.

Im Video (Learning to groove on keyboards) kommt Yamahas Montage-Workstation zum Einsatz als Rhythmusgeber fungiert der Tempest von Dave Smith. In einem weiteren Video (Learn the funk!) zeigt er Johnson mit einem Sequqntial Prophet 6 weitere Funk-Riffs (die auch langsam gespielt werden).

