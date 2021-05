Potenter Nachwuchs

Black Lion Audio Revolution 2×2 2-Kanal USB-C-Audio-Interface

Mit dem Revolution 2×2 präsentiert Black Lion Audio sein erstes USB-C-Audio-Interface. Das kompakte Interface bietet Features und eine Qualität, die sonst nur in größeren und teureren Wandlersystemen zu finden sind. Berühmt geworden durch Modifikationen von Wandlern und Interfaces sowie der eigenen Herstellung von Clock-Systemen, Mikrofonvorverstärkern und Signalprozessoren, konnte der Hersteller aus Chicago mit seinen eigenen Produkten selbst Top-Studios auf der ganzen Welt begeistern. Mit dem Revolution 2×2 stellt Black Lion Audio erstmals ein USB-Interface vor, in dessen Entwicklung all diese Erfahrungen eingeflossen sind.

Allerbeste Bauteile, konsequente Entkopplung des Analogteils von den AD/DA-Wandlern, die hauseigene hochpräzise Macro-MMC Clock und nicht zuletzt die integrierte PG-i Stromreinigung machen das Revolution 2×2 zu einem Interface, das in Bezug auf Klangintegrität und Performance bis weit über seine Klasse hinaus Maßstäbe setzt. Das mitgelieferte, umfangreiche Softwarepaket sorgt dafür, dass der Benutzer sofort loslegen kann – mit international konkurrenzfähigen Produktionen direkt aus dem heimischen Wohnzimmer.

Die Technik analoger Studiolegenden

Bei der Entwicklung des Revolution 2×2 hat Black Lion Audio alle Register gezogen, um die schon herausragende Klangqualität seiner bisherigen Studiogeräte erstmals in einem kompakten USB-Interface verfügbar zu machen. So kommen ausschließlich High-End-ICs von Vishay und Nichicon sowie hochwertige Wima Kondensatoren zum Einsatz. Das analoge Schaltungsdesign wurden zudem sorgfältig auf maximale Signaltreue und Nebengeräuscharmut optimiert und sowohl ein- als auch ausgangsseitig von den Digitalkomponenten entkoppelt.

Das Revolution 2×2 Interface verbindet damit High-End-Analogtechnik mit akkuratester A/D-Wandlung und der Software der Profis – für eine wahre Revolution im Bereich der kompakten und durch USB-Bus Power auch mobilen Musikproduktion.

