Kostenloser Workshop

Black Lion Audio, Bizzy Mo und Audiowerk präsentieren Vocal Production Workshop “Vom Mic zur DAW”

Black Lion Audio, die Bizzy Studios und Audiowerk veranstalten gemeinsam am 9. Mai 2022 ab 17 Uhr in den Bizzy Studios in Köln den kostenlosen Workshop „Vom Mic zur DAW“. Dabei erläutern Erfolgsproduzent Bizzy Mo (Capital Bra, Kontra K, Bausa u.v.m.) und Black Lion Audio Vice President Preston Whiting die Kunst der perfekten Vocal Chain. Vom Anwendungsfall aus Bizzys Praxis bis hin zur klanglichen Bedeutung einzelner Bauteile zeigt der Workshop den Weg zum perfekten Vocal-Sound. Die Teilnahme am englischsprachigen Workshop ist kostenlos und erfordert lediglich eine Anmeldung über Eventbrite.

Der kostenlose Workshop „Vom Mic zur DAW“ wird von Black Lion Audio, Bizzy Studios und Audiowerk präsentiert und findet am 9. Mai 2022 ab 17 Uhr in den Bizzy Studios, Vogelsanger Straße 348, 50827 Köln statt. Der 90- bis 120-minütige Workshop wird in englischer Sprache abgehalten. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung über den folgenden Link nötig:

www.eventbrite.de/