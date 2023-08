Podcast - #168

Bio-Signale in der Musik- & Audio-Produktion

Anzeige

In dieser Episode ist Doktor der Naturwissenschaften Thorsten Schwerte zu Gast. Er ist Leiter des Instituts für Zoologie an der Universität in Innsbruck, wo er mit seinen Studenten u.a. Bio-Signale mit Mikrofonen und Sensoren aufnimmt, um beispielsweise Aktivitäten in einem Bienenstock visuell darzustellen und hörbar zu machen, oder um Tiere in einem bestimmten Bereich zu orten. Wir sprechen mit ihm darüber, was Bio-Signale sind, wie er sie mit selbstentwickelten Sensoren und Mikrofonen aufzeichnet und wie er diese sogar in der Produktion von Ambience-Sounds, im Sounddesign oder einem interaktiven Hörspiel einsetzt. Viel Spaß beim Hören!

Anzeige

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren:

➡️ Studioszene: https://www.studioszene.de

➡️ Record Your Band Masterclass: https://www.guitarsummit.de/recordyourband/

➡️ Studio Live Sessions: www.soundandrecording.de/studiolivesessions

➡️ Aktuelles Heft: https://www.soundandrecording.de/shop

➡️ Tonstudio-Guide: https://www.bitly.com/tonstudioguide

➡️ WhatsApp: https://bit.ly/3jFkmyh

➡️ LinkedIn: https://bit.ly/2RrBHzY

➡️ Facebook: https://bit.ly/3fGHgR2

➡️ Instagram: https://www.instagram.com/sound.and.recording/

➡️ Spotify: http://bit.ly/referenztracks

➡️ Apple Podcasts:https://apple.co/31Jp5VV

➡️ YouTube: https://bit.ly/2QUlL5K