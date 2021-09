Podcast #81

Beliebte Stock-Tools in Logic Pro X & Cubase 11 Pro

In dieser Episode stellen Klaus und Marc ihre Favoriten unter den Stock-Tools in Cubase 11 und Logic Pro X vor. Dabei geht es auch um versteckte Helferleine, die viele nicht kennen und sich ihre Funktion mit anderen Tools für teilweise viel Geld einkaufen. Außerdem stellen euch die beiden ihre elementaren Features beider DAWs in Sachen Sounddesign, Mixing und Songwriting vor, die der Grund dafür sind, weshalb sie sich für diese DAW entschieden haben. Alle, die live dabei sind, können die Lieblings-Features ihrer DAW per Kommentar vorstellen. Viel Spaß beim Hören!

Beliebte Stock-Tools in Logic Pro X & Cubase 11 Pro

Anzeige

Dir gefällt das Video? Dann folge uns auf Facebook und YouTube!

Weitere Themen: Self-Recording-Band

Batterien-Mangel

Steinberg WaveLab 11

RockruepelSidechain.one

BrainworxBX Mastering Studio

Der Audio-Podcast:

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren: