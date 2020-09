Producing

In dieser Episode sprechen Klaus und Marc mit Engineer und Producer Clemens Matznick darüber, wie sich der Aufnahmeprozess bei Bandrecordings im Studio in den letzten drei Jahrzehnten entwickelt hat. Dabei erzählt Clemens unter anderem von seiner Arbeit mit den Guano Apes in den 90ern, den Produktionen mit den Donots Anfang der 2000er und von aktuellen Aufnahmen wie beispielsweise mit der Band Revolverheld. Außerdem beschreibt uns Clemens seinen Werdegang und dokumentiert seinen persönlichen Weg zum Engineer und Produzenten. Viel Spaß beim Hören!

Bandrecording & die Entwicklung der Aufnahmeprozesse – Clemens Matznick – Wochenrückblick #41

Shownotes

Studioszene: https://www.studioszene.de

Clemens Matznick: https://www.clemensmatznick.de

The Producer Network: https://www.youtube.com/channel/UC9PniVtv0oZ_yTOVCM3MVuA

Testbericht Stream Deck: https://www.production-partner.de/test/elgato-stream-deck-kleiner-alltagshelfer/