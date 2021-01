Erzähle deine Story!

#BackOnStage: Sennheiser gibt Kulturschaffenden eine Bühne zur Vernetzung & für neue Ideen

Die Musik- und Veranstaltungsbranche ist von der Corona-Pandemie besonders hart betroffen. In der öffentlichen Debatte kommen ihre Themen aber oft zu kurz. Deshalb haben Sennheiser und die Ebner Media Group jetzt unter dem Motto #BackOnStage eine Onlineplattform auf www.backonstage.blog gestartet, auf der alle, die gerade um ihren Platz auf der Bühne (oder hinter den Kulissen) kämpfen, ihre Geschichten bloggen können – und zeigen, wie sie die Krise auch als Chance genutzt haben, neue Wege zu gehen.

Keine Konzerte, leere Bühnen, geschlossene Theater: Corona hat Kreativschaffende auf der ganzen Welt vor große Herausforderungen gestellt. Gemeinsam wollen wir den Schalter umlegen: Mit kreativen Ideen von Sofakonzerten und Festival-Streams über Podcasts und neue Videoformate bis hin zu innovativen virtuellen Event-Konzepten verschaffen sich Künstler und Künstlerinnen wieder Gehör.

Um diese vielfältigen kreativen Initiativen zu unterstützen, soll die Blogplattform #BackOnStage all jenen Menschen ein Gesicht geben, deren Leben als Musik-, Kultur- oder Veranstaltungsschaffende sich in den letzten Monaten durch Corona gravierend verändert hat. Ihre Geschichten sollen Perspektiven auf den Umgang mit der Krise bieten, motivieren, inspirieren und zeigen, wie Menschen aus der Not erfinderisch werden, sich flexibel auf die Umstände einer neuen Normalität einstellen und den aktuellen Stillstand ihrer Branche überwinden.

Um diese Beispiele zu zeigen und Austausch anzuregen, hat sich Audiospezialist Sennheiser, jeher eng mit dem Veranstaltungsmetier verbunden, mit der Ebner Media Group und ihren Fachmagazinen Production Partner, Sound&Recording, Event Partner, Gitarre&Bass und Sticks zusammengetan, um #BackOnStage an den Start zu bringen.

Unter backonstage.blog können Interessierte seit dem 20. Januar ihre eigenen Beiträge einreichen – egal ob Gitarrist, Tontechnikerin, Maskenbildnerin, Bühnentechniker, Schauspielerin, Sänger, Verleiher, DJ, Medientechniker oder Konzertveranstalterin: einfach ein Porträtbild, ein paar Infos und eine kurze Projektbeschreibung hochladen, um Teil der Community zu werden,

Als offene Plattform soll das Projekt zum Austausch einladen und zu neuen Aktionsformen inspirieren. Von Menschen und für Menschen, die zur Bühne zurückkehren, proben, auftreten und wieder ihren Beruf ausüben wollen. #BackOnStage soll sie auf diesem Weg begleiten und ihren Stimmen eine größere Reichweite verschaffen.

Zum Support Betroffener sind auf der Webseite auch etliche Hilfsprogramme zur Unterstützung in der Corona-Krise aufgelistet, an die Kulturschaffende sich wenden können.

www.backonstage.blog