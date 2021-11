Bändchenhochtöner und White Cone

Avantone Pro präsentiert Referenzmonitor Gauss 7

Mit Gauss 7 stellt Avantone Pro einen neuen Referenzmonitor mit Air Motion Hochtöner vor. Der Basslautsprecher des CLA-10 wurde maßgeblich überarbeitet. Im Zusammenspiel mit dem völlig neu entwickelten GAU-AMT Air Motion Transformer ergibt sich eine hochwertige und präzise Audio-Wiedergabe vom tiefsten Bass bis zu den höchsten Obertonspektren, so der Hersteller. Insgesamt 180 Watt Endstufenleistung und umfangreiche Raumanpassungsmöglichkeiten stecken außerdem in der Gauss 7.

Mit Gauss 7 präsentiert Avantone Pro einen Monitorlautsprecher, der klassische Studiotugenden mit modernsten Technologien verbindet. Der 7-Zoll-Tieftöner erinnert nicht nur optisch an den klassischen „White Cone“ Woofer, sondern bringt auch akustisch alle Eigenschaften mit, die sein historisches Vorbild zur Legende gemacht haben. Der speziell für den Gauss 7 neu entwickelte Air Motion Transformer GAU-AMT soll eine beeindruckend akkurate Wiedergabe auch feinster Details bietet. Die beiden integrierten Endstufen liefern 60 und 120 Watt und sorgen damit für dynamische Ergebnisse bei jeder gewünschten Abhörlautstärke.

Dieser überarbeitete Tieftöner des Gauss 7 von Avantone verweist mit seiner klassischen weißen Membran auf den bekanntesten Nahfeldmonitor der Studiogeschichte. Allerdings wurde das Chassis in vielen Parametern optimiert und den heutigen Anforderungen an einen Studiomonitor angepasst. Ein Kohlenstoff-freier Stahlmagnet sorgt zusammen mit der weiter verbesserten Membran aus einer Holz-Glasfaserlegierung und einer flexiblen Sicke für verfärbungsfreie Mittenwiedergabe und einen deutlich erweiterten Tieftonfrequenzgang. Auf der Basis des Treibers aus dem CLA-10 Monitor konnten die Ingenieure von Avantone Pro einen echten Referenz-Tieftöner erschaffen, so der Hersteller.

Preis und Verfügbarkeit Der neue Gauss 7 Nahfeldmonitor von Avantone Pro ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer liegt bei 949,00 EUR.

