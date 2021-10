Podcast - Episode #86

Audioproduktion für Computerspiele – Florian Füsslin

In dieser Episode ist Audio Engineer Florian Füsslin zu Gast, der als Audio Director bei Ubisoft arbeitet. Mit ihm sprechen wir über die sehr komplexen und aufwendigen Audioproduktionen hinter Computerspielen. Anhand aktueller Games dokumentiert uns Florian, wie umfangreich die Audioproduktion alleine dadurch ist, dass jede Bewegung eines Charakters einen Sound braucht, egal wie schnell, egal auf welchem Untergrund er sich bewegt oder welche Gegenstände er einsetzt. Natürlich braucht jedes Gebiet eine Ambience und eine Musik, die sich an die Dramaturgie des Spiels anpasst und sich von Ort zu Ort auch ändert. Wir sprechen außerdem über die Rolle von Psychoakustik in Computerspielen und wie der User durch Audio beeinflusst werden kann. Viel Spaß beim Hören!

Anzeige

Audioproduktion für Games – Florian Füsslin

Dir gefällt das Video? Dann folge uns auf Facebook und YouTube!

Der Audio-Podcast:

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren:

️ Thema: Audioproduktion für Computerspiele

➡️ (00:00:00) – Florian Füsslin

➡️ (00:24:00) – Audioproduktion für Computerspielen

➡️ (00:26:00) – Sounds für Charaktere

➡️ (00:34:00) – Sounds für Level

➡️ (00:38:00) – Abspielsysteme

➡️ (00:42:24) – Sounds für Feedback

➡️ (00:53:10) – Musik für Games

➡️ (01:05:00) – Einbettung der Sounds in die Engine

➡️ (01:16:30) – Typfragen

➡️ (01:17:40) – Halbsatz

➡️ (01:23:30) – Neues Konzept der SAE

➡️ (01:30:10) – Referenztrack-Empfehlungen

⚙️ (01:36:00) – Gear Corner – Mac Book Pro – Logic Pro X 10.7

Weitere Themen:

MacBook Pro

M1 Pro & M1 Max

Logic 10.7

Shownotes: