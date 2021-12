Podcast - Episode #94

Arbeiten mit Templates – Mixing-Prozess optimieren!

In dieser Episode ist Engineer Benedikt Hain zu Gast, der auch Host des Podcast The Self Recording Band ist. Mit ihm sprechen wir darüber, wie man Templates aufbaut, um den gesamten Mixing-Prozess effizienter zu gestalten. Benedikt erklärt, warum selbst durch standardisierte Workflows und vorbereitete Signalketten die Kreativität nicht leidet, sondern sogar davon profitiert. Im Gespräch dokumentiert er uns sein Mixing-Template, angefangen vom Aufbau der Session, dem Gain-Staging, über die Gruppen-Bearbeitung hin zu vorgefertigten Signalketten. Viel Spaß beim Hören!

Shownotes:

➡️ Benedikt Hain: https://benedikthain.com

➡️ The Self Recording Band: https://theselfrecordingband.com/soundandrecording/

