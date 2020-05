Größtes Update seit der Einführung von Logic Pro X

Apple mit Logic Pro X 10.5 am Start

Apple hat ein umfassendes Update für Logic Pro X vorgestellt, das neue coole Tools für Musiker und Produzenten im Gepäck hat. Dazu zählen eine professionelle Version von Live Loops, ein neu gestalteter Sampling-Workflow und neue Werkzeuge zum Beat-Making. Aktuell kann Logic Pro X 90 Tage kostenlos getestet werden.

Was ist bei Logic Pro X 10.5 alles neu?

Live Loops

Mit Live Loops auf dem Mac können Logic-Anwender jetzt Musik auf neue, freiförmige und nichtlineare Weise erstellen. Loops, Samples und Aufnahmen können in einem neuen musikalischen Raster organisiert werden, in dem Musiker verschiedene Arrangement-Ideen spontan ausführen und in der Zeitleiste festhalten können. Von dort aus können die Spuren mit allen professionellen Produktionsfunktionen von Logic weiter verfeinert werden.

Remix FX erweitert Live Loops um eine Sammlung elektronischer Effekte wie Bitcrusher, Filter, Gater und Repeater, die in Echtzeit auf einzelnen Spuren oder im gesamten Song-Mix angewendet werden können. Beide Funktionen werden noch leistungsfähiger, wenn die kostenlose Logic Remote App verwendet wird, mit der Nutzer ihr iPhone oder iPad mit ihrem Mac koppeln können, um eine Multi-Touch-Steuerung von Live Loops und Remix FX zu ermöglichen.

Sampler und Quick Sampler

Sampler repräsentiert die nächste Generation des beliebten Industriestandard-Plug-ins EXS24 mit einem neuen Design und erweiterten Sound-Shaping-Steuerelementen bei voller Abwärtskompatibilität. Produzenten können mit Sampler multigesampelte Instrumente erstellen und bearbeiten und dabei Drag-and-Drop-Workflows nutzen, die komplexe Produktionsaufgaben automatisieren.

Quick Sampler ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, jeden einzelnen Klang in ein spielbares Instrument zu verwandeln. Musiker können einen Klang aus Logic, dem Finder oder Sprachmemos auswählen oder sogar direkt in Quick Sampler aufnehmen. Mit nur wenigen Klicks kann ein importiertes Sample getrimmt, geloopt und über einen Keyboard-Controller abgespielt werden, wobei Zugriff auf kreative Sound-Shaping-Steuerelemente besteht.

Beat-Erstellung

Logic Pro X 10.5 bietet eine Sammlung neuer kreativer Werkzeuge, die so konzipiert sind, dass sie im Zusammenspiel schnell und flüssig originelle Beats erstellen können – ein integraler Bestandteil der Hip-Hop- und elektronischen Musikproduktion.

Step Sequencer ist ein neuer Editor in Logic, der entwickelt wurde, um das Programmieren von Drum-Beats, Bass-Lines und melodischen Stücken mit einer Oberfläche, die von klassischen Drum-Machine-Workflows inspiriert ist, unterhaltsam und einfach zu gestalten. Step Sequencer kombiniert einen pattern-basierten Stil der Musikerstellung mit leistungsstarken Bearbeitungsoptionen für die Erstellung von Originalteilen – mit detaillierter Kontrolle über Notenanschlagstärke, Wiederholung, Gate, Skip, Abspielrichtung und Randomisierung.

Drum Synth bietet eine umfangreiche Sammlung von Kick-Drums, Snares, Toms und perkussiven Klängen, die vollständig durch Software erzeugt werden. Jeder Ton wird von speziellen klangformenden Steuerelementen begleitet, um Musikern die Feinabstimmung ihrer Lieblingsstücke zu erleichtern. Drum Synth-Sounds können auf jedem Pad im Drum Machine Designer verwendet werden, wo sie sogar mit Samples für kreative Sounddesign-Optionen gemischt werden können.

Drum Machine Designer, das Werkzeug zum Erstellen elektronischer Drum-Kits in Logic, wurde verbessert, um es in die neuen Sampling- und Beat-Programmier-Workflows zu integrieren. Jedes Drum-Pad kann die neuen Quick Sampler- und Drum Synth-Plug-Ins aufnehmen, wodurch die Bearbeitung und Formung einzelner Sounds innerhalb eines Drum-Kits vereinfacht wird. Nachdem die Kits erstellt wurden, können sie in Echtzeit abgespielt oder mit dem Step Sequencer programmiert werden.

Logic Remote

Logic Remote ist eine kostenlose Begleitapp, mit der Nutzer ein iPhone oder iPad mit ihrem Mac koppeln können, um Logic-Funktionen und -Instrumente per Multi-Touch zu steuern und auszuführen. Logic Remote erhält ein größeres Update, das das Triggern von Sounds in Live Loops, das Durchsuchen und Hinzufügen von Loops und das Anwenden von Remix FX auf einer Session ermöglicht.

Optimierte Leistung für den Mac

Logic Pro X wurde optimiert, um die Vorteile der neuesten Mac-Hardware und die Leistungsfähigkeit von macOS zu nutzen und bietet eine unglaubliche Performance bei der Arbeit mit den anspruchsvollsten Projekten mit Tausenden von Spuren und Hunderten von Echtzeit-Plug-Ins.

Wie teuer ist Logic Pro X 10.5?

Logic Pro X 10.5 ist heute als kostenloses Update für alle bestehenden Anwender verfügbar und für Neukunden im Mac App Store für 229,99 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Logic Remote 1.4 steht ab heute ebenfalls als kostenloser Download im App Store zur Verfügung. Kunden können sich für eine kostenlose Testversion von Logic Pro X anmelden. Weitere Informationen findest du unter apple.com/logic-pro.