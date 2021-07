Alle Podcasts zum Thema Songwriting

Regenwetter ist Kompositionswetter!

Komponieren ist ein kreativer Prozess – doch was tun wenn die Kreativität schwindet? Musik hören hilft, neue Soft-/ und Hardware hilft und der Sound&Recording-Podcast hilft auch! Hier findest du Tipps und Tricks von Profis wie Christoph Aßmann oder Gregor Schwellenbach rund um das Thema Songwriting: Wie steigert man seine Kreativität? Wie betreibt man Songwriting am Rechner? Was gibt es bei der Filmmusik-Komposition zu beachten und ist Künstliche Intelligenz beim Songwriting Freund oder Feind? Zusammen mit unseren Gästen liefern wir in folgenden Podcast-Folgen Antworten:

In der ersten Episode im Jahr 2021 sprechen wir mit Cowriter, Arrangeur und Sessionmusiker Gregor Schwellenbach, der unter anderem bereits mit Irmin Schmidt (Can), Kurt Wagner (Lambchop), Megaloh, Alligatoah, Kölsch, Maxim, The Heritage Orchestra und The London Symphony Orchestra arbeitete. Der erfahrene Pianist gibt uns einen Einblick in seine Arbeit als Arrangeur und erklärt Methoden, mit denen man die eigene Kreativität im Songwriting-Prozess erhöht, und verrät, welche digitalen Hilfsmittel oder banale Hausmittel es gibt, um der eigenen Inspiration einen Anstoß zu geben. Viele Spaß beim Hören!

In dieser Episode sprechen wir mit Christoph Aßmann, den viele aus unserer Video-Tutorial Reihe De/constructed kennen, über das Songwriting und die komplette Musikproduktionskette, angefangen von der Songidee bis zum fertigen Track. Der Produzent, Arrangeur und Songwriter, der viel im Bereich Schlager produziert und dort bereits mit Künstlern wie Bernhard Brink, Florian Silbereisen, Giovanni Zarella, Thomas Anders, Eloy de Jong gearbeitet hat, dokumentiert dabei die Entstehung und Ausarbeitung von Arrangements am Rechner, erklärt er seinen Workflow und verrät, mit welchen Software-Instrumenten er arbeitet. Er spricht auch über den Stellenwert von akustisch aufgenommenen Instrumenten und Signalen, wie er diese in seine Session integriert und am Ende der Mix entsteht.

Unser Gast in dieser Episode ist Produzent, Sessionmusiker, Songwriter und Arrangeur Florian Sitzmann. Der studierte Pianist ist seit 25 Jahren in der Branche tätig und hat bereits mit Künstlern wie Nena, Joris und Sarah Brightman gearbeitet. In seinem Projektstudio – Sherwood Forest Recorders – bietet er an, Tracks und Alben für verschiedenartige Künstler oder Projekte zu produzieren, Produktionen zu beraten, Pianos einzuspielen, Tracks und Alben zu mischen, Orchester-Arrangements zu machen und deren Aufnahmen zu begleiten. Mit ihm sprechen wir über den Wandeln der Rolle des Produzenten durch das Aufkommen von künstlicher Intelligenz in der Musikproduktion. Viel Spaß beim Hören!

Im Wochenrückblick #26 ist Singer-Songwriter Michael Witte zu Gast, der unter Beverklang in seinem professionellen Homestudio Audioproduktionen unter anderem für Werbung, Theater und auch Musiker durchführt. Mit dem erfahrenen Sänger und Gitarristen sprechen wir über sein Studio, sein Equipment und seine Recording-Philosophie. Außerdem gibt er uns einen Einblick in die Aufnahme von Singer-Songwritern im Studio bei sich zuhause und verrät, wie er unter Homestudio-Bedingungen ein Top-Ergebnis erzielt.

Wir sprechen in dieser Episode mit Filmmusik-Komponist Andreas Moisa über die Erstellung und das Arbeiten mit vorgefertigten Soundsets. Andreas arbeitete bereits an der Musik von Werbefilmen für BMW, Krombacher, MAN und Mercedes sowie der Musik zur TV-Serie SOKO Leipzig. Im Gespräch dokumentiert er an Hand dieser Projekte den Produktionsprozess beim Scoring von der Idee bis zum fertigen Stück. Außerdem erzählt er, wie er für Uhes Zebra 2 Soundests generiert, die er unter www.whatabaudio.com auch zum Download bereitstellt. Das erste Paket heißt Crime Fundamental, das sich an die Genren Krimi und Drama richtet und über 180 dunkle und cineastisch klingende Patches enthält. Viel Spaß beim Hören!

In dieser Episode stellen wir Akkord-Tools vor, die euch beim Songwriting und Arrangieren am Rechner unterstützen, und wir erklären, wie ihr sie in der DAW einsetzt. Darunter sind Tools, die die Tonart des Tracks bestimmen, die euch die passenden Akkorde zur jeweiligen Skala liefern und die mit nur einem Tastendruck ganze Akkorde im richtigen Tongeschlecht spielen. Diese Tools sind eine absolute Unterstützung für diejenigen, die vielleicht keine Virtuosen an den Tasten sind, die über weniger Notenkenntnisse verfügen oder für alle Songwriter und Producer, die unter Zeitdruck stehen. Sie sind aber auch ein kreativer Ideengeber in Situationen, in denen die Inspiration fehlt. Viel Spaß beim Hören!

In diesem Wochenrückblick sprechen wir über die Gear News der Woche: Steinberg SpectraLayers, Tonsturm FRQ Shift, die neuen Marshall-Amp-Plug-ins von Softube und Matchering 2.0, eine Open Source, die kostenloses Mastering auf Basis von künstlicher Intelligenz ermöglicht. Das haben wir zum Anlass genommen, um über die Bit- und Byte-gesteuerte Musikproduktion ohne menschliche Kreativität zu diskutieren.

