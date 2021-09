Alle Podcast um 3D- und Immersive-Audio

Best of 3D

In diesen Podcasts dreht sich alles rund um das Thema 3D-Audio bzw. Immersive-Audio. Auf der Studioszene 19 war das Thema bereits in aller Munde. Hier sprach Hans-Martin Buff mit Sebastian Gsuck, Geschäftsführer der MediaApes, und Tom Ammermann (der 2018 mit Kraftwerk 3D in der Kategorie „Best Surround Sound Album“ für den Grammy nominiert war und als Geschäftsführer von New Audio Technology das 3D Plug-in Spatial Audio Designer entwickelt hat) über den aktuellen Stand und die Zukunft von 3D-Audio! In einer weiteren Episode sprechen wir ebenfalls mit Tom Ammermann über die Möglichkeiten von Immersive Audio und die Anwendungsgebiete sowohl in als auch abseits der Produktion von Musik, Film, TV und Computerspielen. Hans-Martin nimmt uns in seiner Folge auf eine klangliche Reise mit durch den dreidimensionalen Raum und erklärt, warum Musik in 3D-Audio ihn so fasziniert, und er erläutert, welche Regeln und Möglichkeiten es bei der Klanggestaltung gibt und warum man dazu einen Kopfhörer braucht. Und schließlich stellen wir hier in der letzten Folge die Ambeo Soundbar von Sennheiser vor, mit der ihr euch den 3D Klang auch ins heimische Wohnzimmer holen könnt.

Studioszene19 Live: Ambiosonic & 3D-Audio − Wo stehen wir, und wie sieht die Zukunft aus? – Podcast

Die Möglichkeiten und Einsatzgebiete von Immersive Audio – Tom Ammermann

Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer – Hans-Martin Buff

Wochenrückblick #04 – AMBEO Soundbar, Pensado EQ, Splice uvm. – Podcast

