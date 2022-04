Die Monitore mit der Software

ADAM Audio kündigt die neue A-Serie an

ADAM Audio hat die Monitor-Nachfolgerserie ihrer bekannten AX-Serie verkündet. Die neue A-Serie soll nicht nur über einen transparenten Klang verfügen, sondern auch per Software ferngesteuert werden können.

Die fünf Modelle A4V, A7V, A44H, A77H und A8H sind für eine Vielzahl verschiedener Anwendungsbereiche ausgelegt wie professionellen und Home-Studios, für den Broadcast-Bereich, Festinstallationen, sowie 3D-, Immersive- und Home-Audio-Anwendungen. Das drehbare HPS-Waveguide-Technologie und DSP-basierte Raumkorrektur und Voicings soll den Nutzer:innen ermöglichen, die Lautsprecher auf ihren Raum und ihre Ohren abzustimmen.

Der kompakte A4V ist konstruiert für kleinere Studioumgebungen, während der A7V die Erfolgsgeschichte von ADAM Audios bekanntestem Monitor, dem A7X, fortsetzen möchte. Der A44H bietet eine Low-Profile-Alternative zum A7V bei ähnlichen Leistungsmerkmalen. Mit einer Breite von 19 Zoll kann der horizontal ausgerichtete A44H in einem Standard-Rack Platz finden oder über oder unter einem Bildschirm montiert werden. Als fortschrittlicher Nachfolger der A77X ist die A77H ein echter Drei-Wege-Lautsprecher, der sich die neuesten ADAM Audio-Technologien zunutze macht. Das Topmodell der A-Serie, der A8H, ist ebenfalls ein Drei-Wege-Lautsprecher mit einem anderen Formfaktor.

Die eingebettete DSP-Plattform unterstützt Filter des branchenführenden Drittanbieters Sonarworks. Mit Sonarworks SoundID Reference und einem Messmikrofon können die Lautsprecher für einen neuen Raum oder einen veränderten Geschmack kalibriert werden. Dank aktualisierbarer Firmware können die Monitore weiterentwickelt werden, so dass die Kunden auch in Zukunft von den Innovationen von ADAM Audio profitieren können, so der Hersteller.

Die Zwei-Wege-Monitore A4V und A7V werden ab Mai für Endkunden erhältlich sein, die A44H, A77H und A8H werden Ende des Sommers 2022 verfügbar sein.

Die Preise:

A4V : 449 Euro

A44H: 649 Euro

A7V: 699 Euro

A8H: 1.599 Euro

A77H: 1.299 Euro

www.adam-audio.de