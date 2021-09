Nächstes Update

Ableton Live 11.1: Update als Beta-Version erhältlich

Ableton Live 11.1 ist ab sofort als Beta-Version erhältlich. Das Update macht die Musiksoftware von Ableton auch mit Computern mit Apple M1 Silicon kompatibel. Die Version kommt mit weiteren verbesserten Funktionen, so wurde etwa Shifter aktualisiert. Der Audio-Effekt hat nun einen Modus für monophones Echtzeit-Pitchshifting und weitere Funktionen wie Delay, einen Hüllkurven-Bereich, einen LFO und die Glide-Funktion.

Anzeige

Ebenfalls in Live 11.1 enthalten: Zwei neue Anwendungen für Max for Live. Align Delay kompensiert Latenzen, die entstehen wenn Signale durch ein System gesendet werden. MIDI-Shaper erzeugt Modulationsdaten, die MIDI-Performances mehr Ausdruckskraft geben.

Nicht zuletzt wurden für das Update die Comping-Funktion und die Clip-Ansicht verbessert, um Workflows zu vereinfachen.

Diese und weitere Neuerungen in Live 11.1 finden Sie in den Versionshinweisen (die Versionshinweise sowie die Beta-Version gibt es nur in englischer Sprache). Wer eine Live-11-Lizenz besitzt, kann die Beta-Version testen.

Beim Ableton-Beta-Programm anmelden

Preis und Verfügbarkeit

Nach Ende der Beta-Testphase ist Ableton Live 11.1 für alle Besitzer:innen einer Live-11-Lizenz kostenlos.